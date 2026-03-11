Trump puede estar en aprietos

Aunque Pese Salvador Martínez G.

Los alardes triunfalistas de Donald Trump, en los que los mercados aparentan creer con fines meramente especulativos, empiezan a ponerse en duda cada día que se prolonga la guerra desatada, conjuntamente con Israel, contra Irán y muestran la fragilidad global en su equilibrio económico y político.

A menos de dos semanas de la ofensiva bélica de Trump y Netanyahu, el espejismo de una victoria rápida y limpia que deben hacer frente al espejo retrovisor de los automovilistas estadounidenses que tienen que pagar medio dólar más por cada galón de gasolina que ponen a sus autos y con ello también se debilita la popularidad y respaldo de la ciudadanía para el inquilino de la Casa Blanca.

El epicentro del temblor económico es el Estrecho de Ormuz, donde transita el 20 por ciento del petróleo mundial y el 30 por ciento de los fertilizantes. “Este es el escenario de pesadilla que durante mucho tiempo disuadió a Estados Unidos de atacar Irán”, como dijo Maurice Obstfeld, investigador del Peterson Institute for International Economics y ex economista jefe del FMI.

El impacto de la guerra es para todos. La Unión Europea, golpeada por la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, sufre ahora al doble con esquemas fiscales agotados y una deuda integral de 348 billones de dólares el año pasado.

Lo que hoy se observa no es sólo el costo de una operación militar, sino el fracaso de una visión política que desdeña las interdependencias económicas, anula a la ONU y deja al mundo sin redes de seguridad, justo cuando más las necesita.

Por desgracia, esa es la quintaesencia de la política reaccionaria de Trump y Netanyahu. Destruir las instituciones multilaterales y luego sorprenderse de que no haya amortiguación cuando llega la tormenta.

Los equilibrios internacionales, léase China y Rusia frente a EU, están cercanos a romperse, sobre todo si esta absurda guerra se prolonga más allá de las cinco semanas pronosticadas por el presidente convicto.

Susurros

A pesar de todos los malos augurios, las estimaciones de crecimiento para la economía mexicana se presentan al alza. BBVA subió su perspectiva de alza de 1.2 por ciento a 1.8 para este año y de 1.7 por ciento a 2 por ciento para el 2027.

Condiciona sus pronósticos a una buena revisión de T-MEC que incremente las ventajas comerciales con Estados Unidos, del que somos su principal socio comercial, y se reactiven las inversiones del nearshoring. Ojalá y así sea.

