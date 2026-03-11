Cristian Castro enamora con éxitos y figuras del espectáculo

En el escenario del Auditorio Nacional

Con lleno total, rindió homenaje a íconos como José José y Juan Gabriel

El cantante Cristian Castro ofreció un emotivo concierto en el Auditorio Nacional, donde compartió escenario y saludos con celebridades como Julio César Chávez y Paty Chapoy, en una noche llena de nostalgia que duró más de tres horas.

Con lleno total, Castro repasó sus grandes éxitos y rindió homenaje a íconos de la música mexicana como José José y Juan Gabriel, cerrando con «Azul» ante miles de fans coreando al unísono. Entre los invitados destacaron su prima Sofía Castro, la conductora Paty Chapoy y el empresario Sergio Gabriel, aunque no se detalló su participación en el escenario.

​Cristian Castro inició su presentación con «Se fue el sol» y «En este bar», creando una atmósfera de nostalgia noventera que convirtió el recinto en un gran coro. El público, dividido en secciones para competir en canto, respondió con energía a temas como «Por amarte así» y «Lloviendo estrellas», confirmando el vigencia de su repertorio tras 30 años de carrera.

El concierto formó parte de su gira «Desde el Corazón Tour 2026», con fechas el 10 y 11 de marzo, agotadas previamente y extendidas por demanda. La producción incluyó pantallas con efectos neón y vestimenta morada, sumando humor y confesiones personales del artista.

Figuras ilustres en primera fila

Entre el público se avistaron personalidades como el boxeador Julio César Chávez, quien subió al escenario para un abrazo emotivo, destacando su amistad de décadas con Castro. Paty Chapoy disfrutó del show desde las butacas, mientras Sofía Castro, prima del cantante, y Maxine Woodside también estuvieron presentes.

Con la presencia de Darío de León de Generamusica y del empresario Sergio Gabriel, el ambiente VIP reforzó el carácter estelar de la velada. Mientras que, el gesto de Castro besando la mano de Chávez generó aplausos y gritos, recordando su apoyo mutuo desde los 90.

Homenaje a los grandes y cierre inolvidable

Castro recordó a José José y Juan Gabriel interpretando clásicos como «Mañana» —compuesta por Juan Gabriel— y versiones emotivas de su legado, en un setlist que incluyó «Amor eterno». El espectáculo, que inició a las 20:45 y concluyó cerca de las 23:30, superó las tres horas con encore y celulares iluminando el recinto.

La noche terminó con «Azul», un himno que puso de pie a todos, sellando un regreso triunfal al Coloso de Reforma.

-Más de 9,500 asistentes vibraron con clásicos como «No podrás», «Azul» y «Mi vida sin tu amor». -Tuvo una interacción especial con Julio César Chávez, a quien besó la mano en señal de amistad. -Hizo una colaboración con el grupo Matisse y dedicatoria a su abuela con «Lloran las rosas».