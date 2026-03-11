El Edomex realiza más de mil obras en escuelas; beneficio a 800 mil estudiantes

Inversión de más de 2 mil millones de pesos

De 2023 a 2025 se llevaron a cabo 1,056 proyectos de infraestructura en planteles de educación básica, media superior y superior

Toluca, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México ha realizado, de 2023 a 2025, mil 056 obras en escuelas mexiquenses como la construcción de aulas y laboratorios, así como la rehabilitación y mejora de espacios escolares, en beneficio de más de 843 mil estudiantes en planteles de los 125 municipios de la entidad.

Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, destacó que en estos proyectos se han invertido 2 mil 387 millones de pesos.

Señaló que como parte de la estrategia “2026, El Año de las Obras en EdoMéx” se tienen contempladas acciones que incluyen la construcción de aulas, laboratorios y talleres, así como anexos escolares como bibliotecas, comedores, sanitarios y bardas perimetrales.

Además de la instalación de impermeabilizante; renovación de redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias; cambio de pisos y cancelería; además de trabajos de pintura y herrería para mejorar las condiciones físicas de los planteles.

El titular de la SECTI explicó que los proyectos reflejan el compromiso del Gobierno estatal con la transformación de los espacios educativos para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudien en condiciones dignas, seguras y adecuadas para su aprendizaje.

Se realizan bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana, que concibe a los planteles como espacios para hacer comunidad, donde el entorno físico también influye en el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de las y los estudiantes.

Finalmente, agregó que estas acciones se fortalecen mediante la estrategia “SECTI en tu comunidad”, que permite el contacto directo con las escuelas, recorrer los planteles y atender de manera cercana las necesidades de infraestructura educativa, en cumplimiento de la instrucción de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez de consolidar una administración más de territorio que de escritorio.