Trump dice que “prácticamente no queda nada” que atacar en Irán

A 12 días de la guerra

Informó que destruyó 16 buques que eran utilizados para bloquear el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump asegura que Estados Unidos destruyó “en una sola noche” casi todos los buques iraníes encargados de colocar minas en el estrecho de Ormuz, y afirmó que prácticamente toda su Armada ha sido destruida desde el comienzo de la ofensiva contra Teherán.

“Desmantelamos casi todos sus barcos minadores en una noche”, declaró Trump a la prensa, sugiriendo que hasta 60 buques iraníes habían sido alcanzados. “Prácticamente toda su armada ha desaparecido”, insistió.

“No sabía que esa armada fuera tan grande. Diría que era grande e ineficaz”, dijo el mandatario republicano. La situación en el estrecho, por donde pasa aproximadamente un 20 % del petróleo mundial y gran parte de minerales estratégicos, ha alterado el mercado del petróleo internacional después de que la Guardia Revolucionaria de Irán amenazara con atacar a cualquier barco que lo cruzara.

Cuestionado si las compañías petroleras deberían seguir usando el estrecho de Ormuz durante la Operación Furia Épica, Trump les animó a hacerlo. “Creo que deberían”, sugirió el mandatario a pesar de los ataques a cuatro buques en el paso marítimo ese mismo día. Fuentes anónimas citadas por la cadena CNN aseguraron que por ahora Irán solo ha colocado unas pocas docenas de minas, pero que podrían ampliar el número a cientos de ellas con la flota que aún conserva.

EU advierte de posibles ataques contra puertos civiles iraníes en el estrecho de Ormuz

Por su parte, el mando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom) advirtió este miércoles a los civiles iraníes que se mantengan alejados de los puertos del estrecho de Ormuz que, según Washington, son utilizados por Teherán con fines militares.

“El régimen iraní utiliza puertos civiles a lo largo del estrecho de Ormuz para llevar a cabo operaciones militares que amenazan el transporte marítimo internacional”, declaró el Centcom en un comunicado, y agregó que “estas acciones peligrosas ponen en riesgo la vida de personas inocentes”.

“El Centcom insta a los civiles en Irán a evitar de inmediato todos los emplazamientos portuarios donde operan las fuerzas navales iraníes», precisa el comunicado.

«Los estibadores iraníes, el personal administrativo y las tripulaciones de buques comerciales deben mantenerse alejados de los buques de la Armada iraní y del equipo militar», añadió el texto.

El martes, Estados Unidos informó que había destruido 16 buques minadores que podrían haberse utilizado para bloquear el estrecho, una ruta marítima vital para las exportaciones de petróleo y gas del Golfo.

Las armas de Trump son limitadas

A pesar de la creciente complejidad del conflicto, y de las amenazas contra Irán ante un posible bloqueo del estrecho de Ormuz, Donald Trump ha afirmado creer que “la guerra está prácticamente terminada. No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea”. Sin embargo, de no ser así, los expertos tienen dudas ante si la capacidad armamentística estadounidense podría hacer frente a una posible guerra de desgaste.

Un artículo del medio «Military Times» recopila la opinión de diferentes expertos para analizar el arsenal disponible por parte de Estados Unidos, así como las estrategias ofensivas utilizadas durante operaciones anteriores, para saber si este se encuentra preparado ante una posible expansión temporal del conflicto. El resultado demostró la preocupación de los analistas ante sus limitaciones y la posibilidad de agotar su arsenal antes de dar por terminada la ofensiva contra Irán.

Desplazamiento forzado de casi 800,000 personas

La escalada bélica en Oriente Medio ha situado a la población civil en una pinza humanitaria sin precedentes que amenaza con desmantelar los últimos refugios seguros. La ofensiva iniciada el 28 de febrero con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y Líbano ha provocado el desplazamiento forzoso de al menos 767,700 personas en esos países, según las estimaciones del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (Acnur) difundidas este martes, y deja en una situación de extrema vulnerabilidad a unos 14.1 millones de personas que ya eran refugiados en esta región.

Ayaki Ito, director de Emergencias y Apoyo a los Programas de esta agencia, calificó la situación como una “grave emergencia humanitaria” en una rueda de prensa celebrada el pasado viernes en Ginebra, cuando esa cifra era menos de la mitad, y ya entonces el funcionario asumió que los datos probablemente fueran una “subestimación”.

Los desplazados se enfrentan a importantes riesgos de protección y necesidades humanitarias, al igual que las comunidades de acogida. Irán, que durante décadas ha sido el pulmón que permitía respirar a la mayor población de refugiados del planeta, se asoma ahora a su propio abismo, dejando a millones de afganos desprotegidos. Al mismo tiempo, los bombardeos sobre Líbano han sembrado el pánico y empujado a miles de familias a cruzar la frontera hacia una Siria en ruinas.

La desprotección de millones de personas se agrava además por la falta de recursos. En 2025, la financiación global para ayuda humanitaria sufrió una contracción del 30%, incluido el cierre de programas financiados por Estados Unidos que su presidente Donald Trump ordenó cancelar.

La AIE liberará 400 millones de barriles de petróleo

Los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidieron este miércoles «por unanimidad» liberar en el mercado 400 millones de barriles de petróleo procedentes de sus reservas estratégicas, el mayor desbloqueo de su historia.

“Los países de la AIE pondrán 400 millones de barriles de petróleo (…) a disposición del mercado para compensar la pérdida de suministro por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz», anunció el director ejecutivo de la agencia, Fatih Birol, en una declaración en vídeo el miércoles.

“Los países de la AIE han decidido por unanimidad lanzar la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia de la historia de nuestra agencia», que forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), añadió Birol.

«Se trata de una acción de gran envergadura que tiene como objetivo mitigar los efectos inmediatos de la perturbación de los mercados. Pero, para que quede claro, lo más importante para el retorno a unos flujos estables de petróleo y gas es la reanudación del tránsito por el estrecho de Ormuz», afirmó.

Según Birol, las reservas de emergencia se pondrán a disposición del mercado según un calendario adaptado a la situación nacional de cada país miembro y se complementarán con medidas de emergencia adicionales en algunos países.

La guerra en Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero, está perturbando el comercio de petróleo a través del estrecho de Ormuz, un punto de paso crucial por el que transitan cada día 15 millones de barriles de petróleo y otros 5 millones de barriles diarios de productos petrolíferos, lo que representa aproximadamente el 25 % del transporte mundial de petróleo por vía marítima.