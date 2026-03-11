Confirma Martí Batres 1.1 mdp de La Clínica es Nuestra 2026 para la CMF “Azcapotzalco”

Celebra mejoras

Estrategia de Trato Digno en la unidad, eje indispensable para la atención de la derechohabiencia

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, confirmó la entrega de un millón 100 mil pesos para la Clínica de Medicina Familiar (CMF) “Azcapotzalco”, en la Ciudad de México, por parte del programa de La Clínica es Nuestra 2026, a efecto de continuar las mejoras en materia de infraestructura y equipamiento, en beneficio de 23 mil 801 derechohabientes.

“Este año 2026 le vamos a entregar al nuevo Comité de Salud para el Bienestar, que fue elegido en la asamblea, otro millón 100 mil pesos para nuevas obras, nuevas adquisiciones, las que decida la asamblea de derechohabientes”, destacó.

Martí Batres celebró las mejoras realizadas por el Comité de Salud para el Bienestar (COSABI) con el presupuesto destinado a la unidad en 2025, entre las cuales subrayó la ampliación del área de somatometría, impermeabilización del inmueble, construcción de un paso peatonal exterior y techumbre, rediseño de escaleras para optimizar el espacio, ampliación de almacén, así como aplicación de pintura, puertas con malla y cambios de marcos de aluminio.

Señaló que, a través del monto asignado por el programa impulsado en el ISSSTE por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se llevó a cabo la compra de básculas digitales, unidades dentales, parafinero, compresero, fluxómetro, estuches de diagnóstico, lámparas de exploración, termómetros digitales, refrigerador para vacunas, oxímetros de pulso, baumanómetros, impresoras, cámaras de vigilancia, bocinas, anaqueles, mesas, instrumental para consultorios, extractores de aire y sillas para tomas de muestra.

Además, Martí Batres hizo hincapié en la puesta en práctica de la estrategia de Trato Digno, como un eje indispensable para la atención de la derechohabiencia y mediante la realización de talleres en los que se concientice al personal médico y administrativo del ISSSTE.

“Estamos haciendo unos talleres, por lo menos vamos a hacer un taller por cada unidad médica, juntando a nuestro personal, para buscar educarlo en la idea del Trato Digno, porque a final de cuentas para esto es esta institución, para brindar un trato que se refiere a los más sentidos derechos de la dignidad humana, como la salud”, añadió.

Al respecto, la directora de la CMF “Azcapotzalco”, Debbie Diane Barrañon Pineda, refrendó su compromiso de fortalecer la Estrategia Trato Digno en la unidad, y compartió que La Clínica es Nuestra ha impulsado la colaboración de la comunidad y la atención a sus necesidades.

“La Clínica es Nuestra ha sido un verdadero reto para nuestra comunidad, porque por primera vez colocó al centro de la voz a la derechohabiencia. (…) El Comité de Salud para el Bienestar junto con nuestro equipo ha estado trabajando con esmero, paso a paso para cumplir el objetivo del programa con legalidad, transparencia y sobre todo con respeto a lo que nuestra población eligió”, agregó.

Por su parte, la tesorera del COSABI, Angelina Álvarez Anaya, agradeció a las autoridades del ISSSTE por impulsar el programa, y reconoció el trabajo en equipo para cotizar precios y lograr rendir el presupuesto para aumentar las compras en beneficio de la unidad.

“Tuve un equipo colaborador comprometido que asistió a las juntas, de tal modo que en este nuevo comité que se creó en el 2026, yo les decía que era importante ir aquí o ir allá a hacer cotizaciones, que era una responsabilidad nuestra que cada centavo que llega del presupuesto del pueblo se invierta netamente en la comunidad, sin comisiones, sin favoritismos, eso fue lo que hicimos el año pasado, y eso es lo que yo espero seguir haciendo en este”, aseguró.

Durante la ceremonia, en la que se entregaron 100 credenciales de vigencia permanente a personas jubiladas y pensionadas, el director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Juan Gerardo López Hernández, reiteró que todos los servicios en el ISSSTE son gratuitos, por lo que llamó a no realizar ningún pago por trámites administrativos.

“Como director de Prestaciones, me siento muy contento de que ya estamos pudiendo otorgarles sus préstamos semanalmente, sin necesidad de un sorteo. Toda aquella persona que cumpla los requisitos y solicita su préstamo, lo va a obtener al lunes siguiente de la solicitud”, finalizó.