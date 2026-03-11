Nora Velázquez ofrece espectáculo que invita a reírse… y a reaccionar

La actriz y comediante está vigente en los escenarios

Agradece tres décadas de “Chabelita”, hablando con humor y crudeza, de las violencias que viven las mujeres

Por Arturo Arellano

Debido al rotundo éxito que tuvo en Las Torres de Satélite, la gran actriz Nora Velázquez, mejor conocida por su entrañable personaje de Chabelita, se presentará ahora en el teatro Silvia Pinal el sábado 14 de marzo a las 18:00 horas, en un espectáculo que condensa 50 años de trayectoria y 30 años de historia de este personaje.

“Presento cuatro personajes y la última es Chabela, es una forma de presentarme frente al público, de darles gracias por los 30 años de Chabela y mis 50 años de carrera”, explica en entrevista para DIARIO IMAGEN. La actriz agrega que este espectáculo lo ha ido armando poco a poco y que el público ha abrazado con cariño. Cada personaje le permite hablar de temas distintos, pero todos comparten algo en común: el llamado a que las mujeres se rían de sí mismas, cuestionen lo que les enseñaron y se atrevan a cambiar.

La vigencia de un a comediante de “vieja escuela”

Nora Velázquez nació en 1954 y es considerada una primera actriz y comediante mexicana con destacada trayectoria en cine, teatro y televisión. Comenzó su carrera artística en el cine a finales de los años setenta con la película “María de mi corazón”, dirigida por Jaime Humberto Hermosillo, y desde entonces ha construido una filmografía sólida que incluye colaboraciones con directores como Arturo Ripstein.​

En televisión alcanzó enorme popularidad en los años noventa y dos mil con “Humor es… Los Comediantes”, donde dio vida a Chabelita, esa mujer viuda que se confiesa una y otra vez, personaje que marcó a una generación de audiencia mexicana y sigue siendo referencia obligada de la comedia televisiva. A lo largo de las décadas ha trabajado en telenovelas como “Marisol”, “Mujer, casos de la vida real”, “Al diablo con los guapos” y en series recientes como “Esta historia me suena”, demostrando una vigencia poco común en una industria que suele relegar a las actrices maduras.

“Afortunadamente tenemos personas mayores con el gusto por la comedia de la vieja escuela, los jóvenes están con el stand up y están bien, pero es la gente la que te sostiene”, reflexiona Nora. Para ella, no se trata de competir con las nuevas formas de humor, sino de reconocer que el vínculo con el público se construye con empatía: “uno tiene que caerles bien y simpatizar, pero la gente decide”.

Un show terapéutico: reírse de una misma

Los cuatro personajes de este nuevo espectáculo tienen un eje claro: la risa como terapia y como conciencia. “Los temas que yo abordo es aprenderse a reír de uno mismo, la verdad no es fácil, pero si te ríes de ti mismo es lo más sano, más sabio y lo más divertido, porque si no lo haces tú, los demás lo hacen”, dice la actriz. Con humor, Nora invita al público —especialmente a las mujeres— a mirar sus propias historias con menos culpa y más valentía.

Ella misma define el montaje como un show “muy terapéutico”, porque también habla de “nosotras las mujeres, de la educación que recibimos y de cómo hay que afrontar la vida”. En escena, señala la transición generacional: antes muchas mujeres no trabajaban fuera de casa; hoy, además de salir a trabajar, siguen asumiendo la mayor parte del trabajo doméstico. “Ahora la mujer sale a trabajar y regresa a casa a hacer el aseo, lavar trastes, hacer todo y los hombres no ayudan, eso está muy mal”, subraya.

Desde un enfoque que cruza la comedia con una mirada feminista, Nora cuestiona la educación tradicional que hace de las niñas pequeñas “empleadas” de sus hermanos: “es clásico que les dicen: hazle de comer a tu hermano, tiende la cama de tu hermano, eso es terrible”. En escena, estas frases se convierten en chistes, pero detrás hay una crítica clara a la desigualdad de género que los especialistas han documentado como una de las raíces de la violencia contra las mujeres en México.

Mujeres que ya no quieren ser “la empleada del hermano”

Uno de los puntos que más le interesa a Nora es el cambio de actitud de las mujeres al educar a sus hijas. “Me gusta que las mujeres estén cambiando su actitud a la hora de educar a sus hijas, de no hacer que son las empleadas del hermano”, afirma. Su objetivo es que, a través del humor, las madres reconozcan cómo ciertas “costumbres” reproducen desigualdades que luego se sostienen toda la vida.

“Es importante que las personas seamos parejas, que le entremos a todo, que el papá también lave, planche, que eduque a los hijos”, sostiene. Para ella, este tiempo es uno de reacción para las mujeres: “con una manera de pensar y de actuar, que se preparan, que estudian y son independientes para no depender económicamente de un hombre, que luego también se usa para manipular a las mujeres y las explotan”. Sus palabras dialogan con las discusiones actuales sobre autonomía económica y violencia de género, ejes centrales de las agendas feministas en México.

Aunque reconoce que “ahora las mujeres se están poniendo las pilas”, acepta que este cambio no ocurre en todos los contextos, pero al menos es más visible en las grandes ciudades. Desde el escenario, su apuesta es sembrar pequeñas dudas y grandes risas para que cada espectador se pregunte qué quiere reproducir y qué no en su propia vida.

De la risa al dolor: “Cosas imposibles” y la violencia contra las mujeres

Además de su trabajo en la comedia, la carrera de Nora Velázquez ha dado un giro profundo hacia personajes dramáticos que ponen en el centro las violencias que viven las mujeres. Uno de los ejemplos más contundentes es “Cosas imposibles”, película mexicana dirigida por Ernesto Contreras y estrenada en 2021, en la que ella interpreta a Matilde, una mujer en sus sesenta que vivió desde los 15 años en una relación marcada por el desprecio y el maltrato de su esposo.

La cinta, protagonizada por Nora y Benny Emmanuel, es una película luminosa y esperanzadora, en la que una viuda atormentada por el recuerdo de su marido violento empieza a encontrar nuevas formas de felicidad, rompiendo la dependencia emocional que la mantenía atrapada. Para la actriz, llevar estas historias al cine o al escenario “ya sea en drama o con humor negro, es muy importante, es el tema más importante que yo trato de poner en el show”.

“Hice la película ‘Cosas imposibles’, porque siempre me ha dolido muchísimo cómo el hombre que supuestamente ama a una mujer, la golpea, y ella lo tolera porque crea dependencia; lo peor es que también el hombre golpea a los hijos. Entonces se vuelven víctimas”, comenta. En su espectáculo, Nora maneja con un poco de humor la violencia que sufren las mujeres, sin restarle gravedad, pero acercando el tema al público de una manera que permite la reflexión sin paralizar por el miedo.

Cuando se estrenó la película, Nora recibió comentarios de personas que le dijeron que habían salido de relaciones dañinas después de verse reflejadas en Matilde. Y añade que eso también ha sucedido con Chabelita, un personaje que, desde la comedia, también es víctima y permite pensar sobre la culpa, el control y la doble moral.

La Señora Nora Velázquez. es ejemplo perfecto del comediante conocido por hacer reír, pero también por hacer llorar y pensar, lo que es una muestra de su enorme rango actoral.

Chabelita, censura y resistencia

El peso simbólico de Chabelita en la cultura popular mexicana es innegable. El personaje, que se hizo famoso en televisión abierta, llegó a tocar fibras sensibles: en una entrevista, Nora reveló que fue obligada a dejar de interpretarla por censura, porque supuestamente “lastimaba las fibras sensibles de los religiosos”. Incluso un sacerdote le prohibió presentarse como Chabelita en un evento de caridad, situación que la afectó psicológicamente.

A pesar de estos obstáculos, Velázquez no dejó de crear ni de trabajar. Hoy, a sus más de 60 años, sigue activa en la televisión, el cine, el teatro y en plataformas digitales, donde mantiene un canal de YouTube como “Nora Velázquez ‘La Chabela’”. Que una actriz de su generación se mantenga vigente en un medio tan cambiante es, en sí mismo, una forma de resistencia frente a la edad y el género, en una industria que históricamente ha privilegiado a hombres y a mujeres jóvenes.

En el espectáculo que se presentará en el teatro Silvia Pinal, Chabelita aparece al final como cierre y agradecimiento: es la manera de reconciliarse con un personaje que la hizo famosa, pero también de actualizar su sentido desde una mirada crítica al machismo. Chabelita ya no es sólo la mujer que se confiesa; es espejo también de las culpas que la sociedad impone a las mujeres.

Una apuesta clara: si funciona, seguimos; si no, adiós

“Por ahora es este show, en ese sentido soy muy clara: si funciona, seguimos, y si no, pues bye”, dice Nora entre risas. La frase sintetiza su forma de estar en la vida y en el escenario: con honestidad, con humor y sin miedo a cerrar ciclos. Después de cinco décadas de carrera, se permite experimentar con formatos, mezclar personajes y cruzar la línea entre la comedia y el drama sin perder su sello: la cercanía con el público.

En este montaje, Nora no sólo celebra una trayectoria; También pone sobre la mesa temas incómodos como la violencia doméstica, la dependencia económica, la educación desigual de niñas y niños y la necesidad de que las mujeres se asuman como sujetas de derechos. Lo hace a su manera, con chistes, con personajes entrañables y con la certeza de que la risa, cuando se mira de frente a las heridas, puede ser una forma de sanar.

La creadora de “Chabelita” apuesta por un espectáculo terapéutico donde la risa se vuelve herramienta de conciencia para mujeres que buscan romper con la violencia y los roles tradicionales.