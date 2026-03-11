Se acelera la inflación al finalizar febrero por encima del 4%

Está en su nivel más alto desde junio

–Advierten desabasto agrícola por escasez y encarecimiento de fertilizantes por guerra en Medio Oriente

Al finalizar febrero, el aumento generalizado de precios se ubicó en 4,02% a tasa anual, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó un avance mensual de 0,50%, dejando atrás el objetivo del Banco de México (Banxico) de ubicar la inflación en un rango entre un punto porcentual arriba o debajo del 3%.

Se observan varias presiones en torno a los precios que enfrentan los bolsillos de los consumidores en el país. La inflación subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazo, se ubicó en 4,50% a tasa anual al finalizar febrero.

Dentro de este índice, los precios de las mercancías mostraron un aumento de 4,55%, en tanto que el costo de los servicios mostró una aceleración del 4,65%. Al interior de las mercancías, las que muestran mayor variación anual son los alimentos, bebidas y tabaco, con una tasa anual de 6,20% . En el caso de los servicios, los educativos mostraron el mayor incremento, al ubicarse en 6,04% a tasa anual.

Por otro lado, la inflación no subyacente, que incluye las tarifas del Gobierno y reguladas, se ubicó en 2,44%. Al interior de este indicador, se observa que el precio de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se incrementó en 0,02%, pero destaca que el costo de las frutas y verduras ascendieron 4,94% en el último mes, la tasa más alta para un mes igual desde 1992.

Presiones inflacionarias sobre energéticos

“Además de los riesgos con los que cerró la inflación en México en 2025, se agregan ahora las presiones inflacionarias sobre energéticos (por la guerra) y sobre mercancías (por el paquete económico 2026)”, refiere Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Base.

El dato ha quedado por arriba de lo esperado por los analistas financieros. La encuesta de expectativas de Citi vaticinaba que en febrero la inflación se ubicaría en 3,95%, pero anticipaba ya una presión en la inflación subyacente.

Los productos que más influyeron en el alza en los precios en México fueron el jitomate, con un aumento de 22,51%, la papa y otros tubérculos con una subida de 20,86%, el limón, con un incremento de 25,97% y el tomate verde con un alza de 18,89%.

El dato coloca más presión sobre las decisiones de política monetaria que toma el banco central mexicano. En febrero, la Junta de Gobierno de Banxico decidió pausar sus recortes de tasa de interés, dejándola en 7%, bajo la premisa de evaluar el impacto de los cambios fiscales implementados a principios de año.

Sin embargo, el impacto que ha tenido la intervención militar en Irán y el aumento en el precio del barril de petróleo, podría determinar el rumbo al alza de la inflación en el país. “La tasa de interés en México se ubica en terreno neutral, donde no se estimula ni se restringe la actividad económica, pero tampoco se combate activamente a la inflación que ya repuntó a 4% en febrero”, concluye Siller.

Inflación y guerra forman la “tormenta perfecta” para Banxico

Que la inflación en febrero haya escalado saliendo del rango establecido por el Banco de México (Banxico), sumado a la presión que hay por los precios de los energéticos por la guerra en Medio Oriente, es la combinación para una “tormenta perfecta” y que pondrá a prueba al Banco de México, coincidieron analistas e instituciones financieras.

Para el director de Análisis Económico en Finamex, Víctor Gómez Ayala, las decisiones de política monetaria del Banxico se verán a prueba por la guerra en Medio Oriente, esto en un momento en el que los precios ya venían presionados dentro del país.

El analista insistió en que, aunque en México se acuda al IEPS para contener la subida de precios de los energéticos, como la gasolina, y así limitar el traspaso hacia los precios al consumidor, sigue en pie el frente de presión los aranceles que puso la nación tricolor a países con los que no tiene tratado comercial, en su mayoría asiáticos.

Por su parte, el head de Estrategia de Inversión de SURA Investments, Mauricio Guzmán, insistió en que, con los niveles de inflación presentados en febrero, más la agudización de los conflictos en Medio Oriente, Banxico podría incluso sorprender al mercado no recortando su tasa objetivo, especialmente si la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) se mantiene sin cambios en su próxima reunión.

Advierten desabasto agrícola por escasez y encarecimiento de fertilizantes

México, Estados Unidos y Canadá enfrentarán dificultades en la nueva temporada de siembra debido a la escasez y encarecimiento de fertilizantes importados del Medio Oriente, así como de los insumos para producirlos localmente, por el bloqueo de Irán al Estrecho de Ormuz desde el 2 de marzo, advirtieron expertos.

Y es que el gas natural es la principal materia prima en la producción de amoniaco, la base de la mayoría de los fertilizantes nitrogenados, como la urea, que escasearán en el peor momento posible: el inicio de la temporada agrícola de primavera, señaló la Federación de la Oficina Agrícola Estadounidense (AFBF, por sus siglas en inglés).

El maíz resultaría uno de los cultivos más afectados por esta problemática en México, pues los abonos representan hasta el 36 % de sus costos operativos, seguido del trigo, con un 35 %, de acuerdo con datos de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

La crisis y el encarecimiento de fertilizantes podría desencadenar una situación de desabasto agroalimentario si México produce menos granos básicos y, encima, hay menos disponibilidad en EU para importar, indicó Juan Carlos Anaya, director de GCMA.

El martes pasado, la empresa energética estatal de Qatar, QatarEnergy, anunció la suspensión de la fabricación de derivados del petróleo y el gas natural, incluyendo la urea, el fertilizante más popular del mundo, que contiene 46 % de nitrógeno.

Anaya pronosticó que la disrupción en el mercado será equiparable o incluso peor a la registrada en el 2022 por la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que desplomaría la rentabilidad de los productores de granos en el país.

Además del gas natural, el amoniaco y el nitrógeno, otros insumos clave que escasearían son el azufre y los fosfatos.