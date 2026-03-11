GRANDES DE LA GASTRONOMÍA EN SABOR ES POLANCO 2026

MEXICO Y LATINOAMERICANA SE REÚNEN

Sabor es Polanco rinde homenaje a la chef Martha Oritiz.

El Chef Gonzalo Aramburu, que cuenta con dos Estrellas Michelin, estará presente representando a Argentina.

Celebraremos los 100 años de DOCa Rioja, The Palm y El Tenampa.

A unos días de la duodécima edición de SABOR ES POLANCO preparamos distintas actividades para todo el público que nos acompañará.

En el marco de este festival gastronómico, el sábado 14 rendiremos un merecido reconocimiento a la chef mexicana Martha Ortiz, figura fundamental en la promoción de la gastronomía mexicana, tanto en México como en el mundo.

La trayectoria de Martha Ortiz Chapa brilla con luz propia en la gastronomía mexicana. Ella habita el mundo de la cocina para disfrutar todos los placeres imaginables, no sólo en el terreno de los sentidos sino también en el de su desarrollo y significado. A esta cocinera le encanta platicar historias con sus recetas y le gusta visitar mercados, pasear por museos, leer, para tener presente lo pictórico en la cocina y los sabores en la palabra, lo cual se refleja en los títulos de sus platillos. De esta manera, es experta en el arte gastronómico e intérprete de los sabores y tradiciones de México.

Otro digno representante de la gastronomía de América Latina y que estará presente en SABOR ES POLANCO 2026 es, sin duda, el chef argentino Gonzalo Aramburu. La esencia de Aramburu es trabajar con ingredientes locales para reconectarse con la historia de la tierra, siempre en alianza con los productores, y ofrecer una propuesta en la que el ambiente, la cocina, el respeto y la amabilidad completen una experiencia única que estimule todos los sentidos.

Para Gonzalo, lo primordial es el cuidado del producto, se respeta su esencia y su naturaleza; parte de una idea y va experimentando hasta encontrar el punto justo para cada uno de ellos. Aramburu Restaurante ha consolidado su liderazgo como referencia del fine dining argentino: es el primer y único restaurante de este país que ha sido distinguido con Dos Estrellas Michelin.

En esta décima segunda edición, SABOR ES POLANCO celebraremos el centenario de DOCa Rioja ya que fue en junio de 1925, que se estableció oficialmente como la primera Denominación de Origen en España, lo que marcó el inicio de un siglo de prestigio, calidad y tradición vitivinícola que hoy se aplaude en todo el mundo. El centenario no sería posible sin los más de 13 mil viticultores y cerca de 600 bodegas que mantienen vivas las tradiciones de la zona; hoy, la Denominación de Origen Calificada Rioja es uno de los nombres más reconocidos en el mundo del vino y presente en más de 130 países.

The Palm, restaurante que forma parte del Hotel Presidente Intercontinental, también cumple 100 años de tradición culinaria que llegó a México en 1995. Sin embargo, The Palm nació en Nueva York en 1926 y pronto se convirtió en leyenda. Este restaurante se distingue por sus clásicos de carnes Prime y langosta con toques propios y, bajo el liderazgo del chef José Luis Sánchez Ronquillo, The Palm Polanco se mantiene como referente del steak & lobster americano.

Otro lugar que ha llegado a un siglo de vida es el Salón Tenampa, emblema de la música y la tradición mexicana en la Plaza Garibaldi. Fundado en 1925 por Juan I. Hernández Ibarra, el Tenampa surgió como una cantina donde, por primera vez, grupos de mariachi, presentaron su música en vivo; iniciando así una historia de la cultura popular de México.