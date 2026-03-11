UAEMéx convoca a estudiantes a integrarse a Brigadas Universitarias Multidisciplinarias

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, convoca a su comunidad estudiantil a integrarse a las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias, un programa de retribución social que fortalece la responsabilidad social universitaria mediante la vinculación directa entre el trabajo académico y las necesidades de las comunidades del Estado de México.

Este programa tiene como propósito fomentar la participación de las y los universitarios en equipos de trabajo multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios que contribuyan con soluciones pertinentes a problemáticas locales. A través de estas acciones se promueven procesos de acompañamiento, aprendizaje mutuo y fortalecimiento comunitario, además de impulsar valores como la solidaridad, la identidad institucional y la corresponsabilidad social.

Las Brigadas contemplan cinco modalidades de participación. La primera es la de talleres y asesorías, orientada a impulsar el desarrollo comunitario mediante la transferencia de conocimientos universitarios.

Entre las actividades destacan la alfabetización digital para niñas, niños y personas adultas mayores; la divulgación científica en zonas marginadas; el diseño de materiales didácticos para escuelas rurales e indígenas; el manejo de residuos sólidos en espacios públicos; la educación sexual y reproductiva; talleres de primeros auxilios, así como asesorías académicas para estudiantes de nivel básico y medio superior.

Otra modalidad corresponde a diagnósticos y análisis comunitarios, en la que las y los brigadistas realizan levantamiento de información, identifican necesidades sociales y elaboran propuestas de mejora o intervención, además de participar en su aplicación en territorio.

El programa también contempla campañas de impacto social, dirigidas a promover el bienestar comunitario y la transformación social. Entre ellas se incluyen acciones de prevención de la violencia digital en adolescentes; restauración de ecosistemas mediante reforestación con especies nativas y control de especies invasoras; promoción del uso responsable y reúso del agua; jornadas de salud preventiva; recuperación y reacondicionamiento de equipos informáticos para su donación; fomento y visibilización de lenguas originarias, así como la elaboración de materiales de divulgación sobre problemáticas socioambientales.

Asimismo, se considera la participación en actividades institucionales, con el objetivo de fortalecer la proyección social de la UAEMéx mediante colaboraciones en eventos organizados por sus espacios académicos, la elaboración de materiales de divulgación y la orientación a estudiantes interesados en integrarse al programa.