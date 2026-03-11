¿Con estas mañas para que querían la electoral?

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Los acuerdos alcanzados por unanimidad el sábado dentro del Consejo Nacional de Morena son precisos en cuanto a reglas y tiempos para participar en todos los cargos en juego en el proceso electoral de 2027.

¿Estos acuerdos violan las normas electorales establecidas?

Sí.

Todo lo acordado y establecido por ese consejo está plagado de argucias con el único fin de saltarse las reglas establecidas en el Cofipe -Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales- y para evitar que el INE y Trife sancione.

Mire usted, la verdad es que no hay sorpresas, lo establecido el sábado en ese consejo ya fue aplicado sin mayores rubores en la elección de 2024.

La presidenta Claudia Sheinbaum es el ejemplo mayor de esa artimaña. Ella inició una larga precampaña desde que Andrés Manuel López Obrador dijo el lunes 5 de julio de 2021 en su mañanera que él solo veía a cinco prospectos a sucederlo y la nombró a ella en primer lugar.

Ese día habló además de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; la secretaria de Energía, Rocío Nahle; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma.

A partir de ese día, Sheinbaum se dedicó a recorrer el país y usar todos los medios a su alcance para influir en los mexicanos, entre ellos miles y miles de espectaculares en todo el país.

Todas las violaciones de actos adelantados de campaña y uso de recursos públicos cometidos por la entonces jefa de Gobierno de la CDMX están documentados en un amplio expediente de denuncia armado -y finalmente no presentado- por Marcelo Ebrard.

Hoy, bajo el mismo principio y argucias usados por Sheinbaum en su larga precampaña, el Consejo de Morena del sábado determinó que la selección de candidatos a gobernador, a alcaldes, a diputados federales y a diputados locales se encubrirían bajo el nombramiento de “coordinadores de defensa de la transformación”.

Los aspirantes de Morena a los diferentes cargos de elección en el proceso de 2027 serán sometidos a encuestas:

– Los que quieren ser gobernadores en los 17 estados en disputa, serán seleccionados en una encuesta que se realizará el 22 de junio.

– Los aspirantes a ser diputados federales saldrán de una encuesta que se realizará el 3 de agosto.

– Los que aspiren a una alcaldía, surgirán de una encuesta proyectada a realizarse el 21 de septiembre.

– Y quienes aspiren a ser diputados locales, saldrán de un sondeo a realizarse el 8 de noviembre.

Como se sabe, habrá renovación de gobernadores en: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Diputados federales en los 300 distritos del país y alcaldes y diputados locales en todo el país.

Una vez realizadas las encuestas y determinados los aspirantes más reconocidos por la ciudadanía, ninguno de los perdedores deberá cuestionar el proceso.

Los aspirantes tienen prohibido usar espectaculares, hacer campañas por ningún medio -ni en bardas o volantes, o entrevistas y medios electrónicos o en redes sociales- ni repartir despensas o regalar electrodomésticos.

Pero si alguien lo hace por ellos, pues ni cómo impedírselos. ¿no?

El Cofipe, es decir la norma legal oficial, indica que todo esto está prohibido hacerlo antes de diciembre de este año y enero del próximo que son los meses en que deberá iniciar el proceso electoral de 2027.

Si Morena está proyectando hacer todo lo acordado el sábado, pues es claramente adelantar el proceso de 2027.

Hoy queda en claro que con estas mañas en Morena no necesitaban la reforma electoral que ayer finalmente les echaron abajo sus aliados del PT y Verde.

La ruptura

Ayer, conforme al guion de semanas anteriores, con el voto de PT y Verde, el pleno de San Lázaro desechó la reforma electoral de Claudia Sheinbaum.

Esta derrota en realidad fue la tercera o cuarta sufrida por Andrés Manuel López Obrador, verdadero promotor de esta reforma electoral que le heredó a Sheinbaum desde antes de dejar su mandato el 1 de octubre de 2024.

Para Sheinbaum y Morena el voto en contra de PT y Verde significa la ruptura de su alianza electoral. Es evidente que PT y Verde van ya cada uno por su lado y fuera de Morena para obtener cargos en el proceso de 2027.

