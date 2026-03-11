Tiempo de mujeres

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Pasaron largas y pesadas décadas para que las mujeres fueran incorporadas a los cargos públicos a los que tienen derecho.

Desde que Adolfo Ruiz Cortines otorgó el voto a las mujeres para que participarán en la elección federal de 1955, se avanzó con pasos cortos en el reconocimiento a su participación en la vida política activa.

Fue hasta 1979 cuando llegó la primera mujer gobernadora, Griselda Álvarez, en Colima, y casi 10 años después la segunda, Beatriz Paredes en Tlaxcala.

Apenas hace una década fue cuando se definió la equidad de género, dando espacios por partes iguales a hombres y mujeres en el Congreso de la Unión y se decidió llevarlo también a los estados.

En los comicios de 2027 se elegirán 17 nuevos gobernadores, en los que 9 deberán llevar como candidatas a mujeres y ocho a hombres.

De esa forma funciona la equidad de género, para compensar las décadas en que solamente había una o dos mujeres gobernando y eso haciéndolo en muchos de los casos de forma interina.

El desempeño de las mujeres en los gobiernos estatales ha sido adecuado y algunas de ellas han merecido reconocimientos de sus gobernados, aunque también hay otras que son señaladas por diversas irregularidades.

Son varias las mujeres que terminan su mandato: Tere Jiménez en Aguascalientes; Marina del Pilar Ávila en Baja California; Layda Sansores en Campeche; Indira Vizcaíno en Colima; Maru Campos en Chihuahua; Evelyn Salgado en Guerrero; Mara Lezama en Quintana Roo y Lorena Cuéllar en Tlaxcala.

Morena, partido mayoritario desde 2018, analiza los nombres de quienes serán sus candidatas y en que estados las postulará.

Hay mujeres que se ubican por arriba de los hombres en las preferencias de los estados, con la ventaja de que son opciones atractivas para los electores.

En algunos de ellos, las mujeres militantes de Morena se encuentran bien posicionadas como son los casos de Baja California Sur con Milena Quiroga y Guerrero con Beatriz Mojica.

También Aguascalientes, donde Nora Ruvalcaba va por una nueva oportunidad, ya que ha perdido anteriormente.

En Tlaxcala, la senadora Ana Lilia Rivera va a la cabeza de las preferencias en las encuestas.

Otras entidades en las que las mujeres marcan la ruta de las candidaturas son Michoacán con Fabiola Alanís; Sinaloa con Imelda Castro; Quintana Roo con Paty Peralta;, Andrea Chávez, perdiendo puntos en Chihuahua; Rosa Icela Rodríguez y su hermana Rita Ozalia en San Luis Potosí.

En Nuevo León, Tatiana Clouthier alzó la mano para competir y en Nayarit, Geraldine Ponce se advierte con posibilidades.

Varias de estas mujeres militantes de Morena se mantienen como opciones viables para competir con grandes posibilidades de ser las próximas gobernadoras de esas entidades.

La inolvidable fiesta de XV años de una jovencita en Tabasco, realizada a un alto costo económico, trajo un elevado costo al padre de la misma el empresario Juan Carlos Guerrero un desconocido en los círculos empresariales, pero con grandes influencias con sus paisanos que dirigieron Pemex la administración anterior y le otorgaron contratos millonarios en dólares. Su súbita aparición le traerán problemas, como ya asoman algunos en el terreno de impuestos y de ver cómo manejó los costos de la tan mencionada fiesta… Dos viejos lobos de mar llegaron al Senado de la República con nuevo traje: Miguel Ángel Yunes Linares envuelto en la piel de Morena y Manlio Fabio Beltrones como independiente.

