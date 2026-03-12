Aleyda Gallardo, aspirante a dirigir la ANDA

Votaciones, del 23 al 27 de Marzo

Generar más fuentes de trabajo en televisión, teatro y cine, especialmente en lo referente al doblaje y evitar ser desplazados por la IA, así como diseñar un plan real de vivienda para los socios, son los ejes principales del plan de trabajo

Por José Luis Montañez

Mejorar de manera sustancial las pensiones de los jubilados de la Asociación Nacional de Actores, generar más fuentes de trabajo en televisión, teatro y cine, especialmente en lo referente al doblaje y evitar ser desplazados por la IA, así como diseñar un plan real de vivienda para nuestros socios, son los ejes principales del plan de trabajo que está presentando la actriz Aleyda Gallardo, aspirante a dirigir los destinos de la ANDA a partir de agosto próximo.

Conocedora profunda de la problemática de la Asociación Nacional de Actores, la gran actriz Aleyda Gallardo ofrece un plan de trabajo real y positivo a sus compañeros, en caso de ganar las elecciones para dirigir la ANDA por los cuatro próximos años, a partir de agosto.

Las elecciones por voto directo de todos los agremiados serán del 23 al 27 del presente mes de marzo.

Aleyda ha ocupado la Tesorería General de la ANDA, donde entregó muy buenas cuentas y realizó un trabajo profesional.

Para la aspirante a ganar la secretaría general de la ANDA y suceder en el cargo a Marco Treviño, es muy importante trabajar toda la próxima administración, sobre todo para la gente de a pie en el gremio actoral.

“Hay un rezago importante en las pensiones a jubilados, que trataré de mejorar con cuatro mil pesos mensuales más, además de impulsar programas reales de vivienda y empleo!, señaló Aleyda Gallardo.