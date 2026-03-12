TRISTAN UND ISOLDE, OBRA FUNDAMENTAL DE WAGNER, ESTRENA PRODUCCIÓN EN VIVO DESDE EL MET DE NUEVA YORK

Centrada en el misterio del renacimiento, la nueva puesta en escena del director Yuval Sharon será protagonizada por Lise Davidsen y Michael Spyres

Considerado uno de los títulos más influyentes de la historia de la ópera, estará por primera vez bajo la dirección musical de Yannick Nézet-Séguin

Se transmitirá vía satélite en la pantalla gigante del Auditorio Nacional el próximo sábado 21 de marzo

Considerada una de las partituras fundamentales en la historia de la música y entre las obras más influyentes en la evolución del lenguaje musical occidental, la ópera Tristan und Isolde de Richard Wagner estrenará una nueva y audaz producción el próximo sábado 21 de marzo en la pantalla gigante del Auditorio Nacional, como el quinto título de la Temporada 2025-2026 del programa En vivo desde el Met de Nueva York. De acuerdo con la prestigiosa casa de ópera estadounidense, esta transmisión con cinco horas de duración será un evento wagneriano inolvidable esperado por años, al contar por primera vez con la dirección musical de Yannick Nézet-Séguin, la puesta en escena del aclamado director de ópera y teatro Yuval Sharon, quien se aleja del planteamiento tradicional de la obra enfocado en la muerte para centrarse en el renacimiento, y las voces de Lise Davidsen, una «soprano brillante», y Michael Spyres, un «tenor heroico».

Para el Met, Tristan und Isolde, la impresionante meditación de Wagner sobre el amor y la muerte, ocupa un lugar único en el mundo de la ópera. Se basa en un mito antiguo y, para explorar este territorio tan trillado, Wagner creó un drama en el que la realidad cotidiana se descarta como una ilusión, mientras que las verdades sobre la vida, el amor y la muerte se revelan como en un sueño febril. Los desafíos vocales, la suntuosa escala sinfónica de la escritura orquestal y la naturaleza mística de la historia hacen de esta obra imponente un fenómeno del repertorio.

“Como homenaje a los orígenes celtas del relato, la ópera utiliza varios temas clave asociados a esa antigua cultura, como el misticismo, el conocimiento de las artes mágicas y un código guerrero evolucionado. La nueva producción del Met se centra en los aspectos metafísicos de la historia, más que en el contexto literal de la ópera, situando el drama como un momento en un ciclo infinito de vida, muerte y renacimiento”, explica el Met en el texto de presentación de este título.

Tristan und Isolde es una ópera en tres actos compuesta entre 1857 y 1859, y estrenada en 1865 en el Teatro de La Corte de Múnich, que marca un punto de quiebre en la historia de la música por su tratamiento armónico y su estructura continua. Richard Wagner (1813-1883), compositor, director de orquesta, poeta y dramaturgo alemán que revolucionó y transformó la ópera, creó la partitura y el libreto de esta monumental obra donde el deseo, el sacrificio y la fatalidad se entrelazan con intensidad. El autor desarrolló en esta pieza los principios estéticos del drama musical que influirían directamente en compositores como Gustav Mahler, Richard Strauss y Claude Debussy.

Ambientada originalmente en la época medieval, la trama gira en torno al amor prohibido entre el caballero Tristan y la princesa Isolde, que se transforma en una pasión insaciable y autodestructiva gracias a una poción mágica. La trágica historia de amor de los protagonistas los lleva a cuestionarse si desean llevar una vida cómoda y segura o desafiar las reglas para continuar con su amor y dejar a todo el mundo atrás. A pesar de las circunstancias adversas y del compromiso de la joven con el Rey Marke, Isolde y Tristan viven un amor apasionado que culmina con su muerte.

Musicalmente, la obra se distingue por el célebre acorde inicial que rompió los límites armónicos de su época. Sobre la relevancia actual de la pieza, el director de escena Yuval Sharon comentó en el texto de presentación del Met: «Siento que mi responsabilidad como director es encontrar nuevas formas de hacer visible la audacia original de Wagner para el público contemporáneo. Eso significa cuestionar constantemente cómo vive la ópera en el escenario, en la interacción entre los intérpretes y en las dimensiones visibles del mundo del diseño de la producción, y eso a menudo nos lleva a mí y a mi equipo a descubrimientos maravillosos e inesperados”.

Esta nueva producción está a cargo de quien ha sido aclamado por The New York Times como “el director de ópera más visionario de su generación” y es una de las mentes teatrales más innovadoras y solicitadas de la actualidad. Yuval Sharon propone una lectura que se aleja de la interpretación tradicional: «A Tristan und Isolde a menudo se le llama, de manera bastante sombría, ‘una canción de amor y muerte’, pero creo que esto ha confundido al público durante generaciones. Reemplazar la noción lineal de la muerte por la idea cíclica del renacimiento es la esencia de nuestra producción”.

Y agrega: “Creo en el poder de la ópera para conectar con el público, pero también creo que las mejores óperas piden a su público valentía y una experiencia que nunca antes había experimentado. Tristan und Isolde sigue sonando tan moderna hoy en día que ni siquiera puedo empezar a imaginar cómo el público de 1865 comprendió el estreno mundial”.

La escenógrafa Es Devlin ha creado un «mundo dividido» y un túnel simbólico que representa tanto la muerte potencial como un nuevo nacimiento. La producción emplea tecnología de video para magnificar objetos cotidianos y convertirlos en portales míticos; por ejemplo, una vela encendida en una mesa se transforma mediante proyecciones en la luz que guía a los amantes hacia su propia destrucción, explicó el director.

Yannick Nézet-Séguin, director musical del Met, abordará por primera vez este título en la prestigiosa casa de ópera, consolidando su incursión en el repertorio alemán de gran formato. Nézet-Séguin ha confesado que dirigir esta pieza es cumplir un anhelo personal: «Tristan und Isolde está en la lista de deseos de todo director. La música que Wagner compuso es explorar cada variación de cómo decir ‘Te amo’“.

El elenco de esta nueva puesta en escena del Met reúne a voces de amplia trayectoria internacional. Lise Davidsen interpreta a Isolde, uno de los papeles más emblemáticos de soprano dramática para el que, según la propia compañía, «parece haber nacido». La soprano noruega es ganadora del primer premio del concurso Queen Sonja, tres galardones International Hans Gabor Belvedere y el primer premio así como el premio del público en el Operalia de Londres, todos en 2015. En 2018, recibió el Premio Queen Ingrid y fue nombrada Artista joven del año por la revista Gramophone. Su debut en el Met fue en noviembre de 2019 como Lisa, el personaje principal de La dama de picas de Piotr Ilich Tchaikovsky.

El tenor estadounidense Michael Spyres debutó en el Met en 2020 como el protagonista de La condenación de Fausto de Hector Berlioz y ahora incursiona en el personaje de Tristan. Es reconocido internacionalmente por su actuación en el papel principal de Otello de Rossini en el festival Rossini in Wildbad en Alemania durante 2008. Hizo su debut en La Scala de Milán con El viaje a Reims de Rossini en 2009. En 2019 cantó el papel principal en una producción nueva de Adolphe Adam Le postillon de Lonjumeau en el Teatro Nacional de la Opéra-Comique de París.

El bajo-barítono estadounidense Ryan Speedo Green interpreta por primera vez al Rey Marke, The New York Times lo nombró «el verdadero sensacional». El ganador del Grammy debutó en el Met en 2012 como Mandarín en Turandot de Giacomo Puccini, posteriormente participó en Madama Butterfly y Tosca de este mismo autor, así como en Parsifal de Wagner, La muerte de Klinghoffer de John Adams y Moby-Dick de Jake Heggie. Entre sus recientes títulos en la casa de ópera neoyorquina están Porgy and Bess de George Gershwin y Fire Shut up in my Bones de Terence Blanchard.

La mezzosoprano Ekaterina Gubanova retoma su aclamada interpretación de Brangäne en esta ópera wagneriana. Originaria de Rusia, la cantante debutó en la Ópera Nacional de París en 2005 con sede en la Ópera de la Bastilla, como la Tercera Dama en La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart y ganó notoriedad cuando cantó Brangäne en una producción de Peter Sellars, dirigida por Valery Gergiev, presentada el mismo año en este escenario. Cantó por primera vez en el Met en Guerra y paz de Serguéi Prokófiev en 2007 y se ha presentado en también en La Scala de Milán, la Ópera Real de Londres, la Ópera Estatal de Viena, el Festival de Salzburgo y la Ópera Estatal de Baviera en Múnich.

Junto a ellos, el bajo-barítono Tomazs Konieczny encarnará a Kurwenal. El cantante polaco debutó en una película dirigida por el ganador del Óscar Andrzej Wajda, posteriormente trabajó como actor y director. Desde 2002 ha sido miembro del conjunto del Nationaltheater Mannheim, donde recibió el Premio Arnold Petersen para jóvenes cantantes talentosos. En 2019 debutó en el Met como Alberich en El anillo del Nibelungo de Wagner.

La Temporada 2025-2026 de En vivo desde el Met de Nueva York transmitirá Tristan und Isolde el próximo sábado 21 de marzo en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec), a las 10:00 horas. Boletos: De $180 a $1150, disponibles en las taquillas del recinto sin cargo extra y en el sistema de Ticketmaster.