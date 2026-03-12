En Atizapán se le apuesta a la educación, señala el alcalde Pedro Rodríguez Villegas

Impulsan mejoras en planteles educativos

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Con acciones concretas que responden a las necesidades de la comunidad escolar, el alcalde Pedro Rodríguez Villegas y la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, Paty Arévalo, impulsan permanentemente mejoras en planteles educativos, convencidos de que invertir en educación es apostar por el futuro de las niñas y niños atizapenses.

Durante su visita a la primaria “Dr. Mariano Gerardo López”, el Presidente Municipal entregó una segunda aula de cómputo para beneficio de los estudiantes, además de anunciar que en las próximas semanas se instalará una tercera aula destinada al turno vespertino, con la finalidad de que más alumnas y alumnos tengan acceso a herramientas tecnológicas que fortalezcan su aprendizaje.

“Hoy estamos haciendo entrega de una segunda aula de cómputo y en las próximas semanas estarán recibiendo una tercera para el turno vespertino, porque los alumnos de la tarde también merecen contar con esta herramienta básica para su superación”, señaló Pedro Rodríguez.

Informó que se dará seguimiento a trabajos de mantenimiento en el plantel, entre ellos la reparación del piso y la rehabilitación de la techumbre, atendiendo así las solicitudes planteadas por la comunidad educativa.

Por su parte, la presidenta honoraria del SMDIF, Paty Arévalo, subrayó que para la administración municipal la niñez es una prioridad, por lo que se continuará trabajando para que las escuelas cuenten con espacios dignos y seguros.