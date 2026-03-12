Necesitamos líderes de territorio y no de escritorio, afirman Copacis

Severa crisis de credibilidad

Naucalpan, Méx.- La mayoría de los 125 municipios que conforman el Estado de México enfrentan una severa crisis de credibilidad, que hoy exige liderazgos capaces de transitar de la administración tradicional a una gestión enfocada en resultados, todo en favor de las familias que requerimos de acciones y no simulaciones.

Expresaron lo anterior delegados, Consejos de Participación Ciudadana (Copacis) y miembros de la Organización Nacional de Profesionales y Técnicos (Onaprotec), al reunirse con el luchador social David Parra Sánchez, presidente de la Asociación Civil, «Proyecto Social Naucalpan», a quién agradecieron los diversos programas médico- asistenciales que lleva a cabo en este municipio.

«Cierto, aún falta mucho por hacer en Naucalpan, las demandas sociales son una constante, no sólo de hoy, son de siempre. Es por ello que la Asociación Civil “Proyecto Social Naucalpan”, buscará que las familias más vulnerables sean tomadas en cuenta para atender de inmediato sus necesidades», afirmó Parra Sánchez.

En diversas zonas de San Mateo, el luchador social, remarcó que “hoy necesitamos trabajar juntos por el rescatar el tejido social, sus demandas son legítimas y, efectivamente, los municipios mexiquenses requieren líderes de territorio y no de escritorio», abundó.

Finalmente, David Parra, refrendó su compromiso de seguir trabajando 24/7 para apoyar a las familias más vulnerables del municipio. «No daremos ni un paso atrás para escuchar y atender en la medida de nuestras posibilidades, a las familias naucalpenses», concluyó.