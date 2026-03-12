Llama Román Cortés a defender los programas y logros de la 4T

Asamblea informativa “La soberanía se defiende”

Atizapán de Zaragoza, Méx.- El diputado local atizapense, Román Cortés Lugo, encabezó la asamblea informativa de Morena «La soberanía se defiende», a la que asistió la presidenta del comité estatal de ese instituto político, Luz María Hernández, así como el ex alcalde Gonzalo Alarcón.

Ante cientos de asistentes a esta reunión, celebrada en la Alameda Central de Atizapán, Cortés Lugo se posiciona fuertemente en Morena rumbo al 2027 e hizo un llamado a defender los programas y logros de la Cuarta Transformación.

«Gracias al trabajo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, más de 13 millones de mexicanos han salido de la pobreza extrema», dijo.

Por su parte, Luz María Hernández aseveró que ante las circunstancias mundiales, Morena está en plena defensa de la soberanía nacional.

Acompañaron esta reunión, las diputadas locales Angélica Pérez y Daniela Núñez, así como los alcaldes de Xalatlaco, Abel Flores, de Tonanitla, Mauro Martínez y de Tezoyuca, Uriel Morales, al igual que la regidora atizapense, Cristina Silva y el líder morenista Pedro de la Rosa.