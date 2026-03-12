Desmiente MC convocatoria para bloquear Periférico en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- Es completamente falso que Movimiento Ciudadano (MC) haya convocado al cierre de periférico para el próximo Lunes 13 de abril. Sin embargo, se reconoce que la convocatoria obedece a las inquietudes y a las diversas causas legitimas de los vecinos, “como la posible instalación de parquímetros o proyectos de infraestructura en la zona, relacionadas con la movilidad, el uso del espacio público y el desarrollo urbano del municipio”, también se afirma, sin sustento alguno, pues no se cita ninguna fuente, que Movimiento Ciudadano está

detrás de dicha convocatoria.