ABREN LA CONVOCATORIA NACIONAL APCE 2026

SECRETARÍAS DE CULTURA Y DE CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

La presente edición ofrece hasta 90 estímulos económicos, con lo que fortalece la movilidad académica y la profesionalización del sector

Se amplía el plazo de formalización hasta abril de 2027 para facilitar la incorporación de universidades de Latinoamérica

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Sistema Creación), en colaboración con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), convoca a personas intérpretes, profesionistas, promotores, gestores e investigadoras de la cultura a participar en la convocatoria 2026 de la vertiente Apoyo a Profesionales de la Cultura y el Arte para Estudios de Posgrado en el Extranjero (APCE), que otorga hasta 90 estímulos para cursar maestrías y doctorados en instituciones académicas fuera del país.

El APCE fortalece la educación y la formación artística y cultural de especialistas en áreas relacionadas con las artes y las humanidades para impulsar la generación de conocimiento y la profesionalización del sector cultural. Asimismo, promueve la movilidad académica internacional para que, una vez concluidos sus estudios, las personas beneficiarias contribuyan al desarrollo artístico, cultural y académico de México.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó: “Esta convocatoria amplía las oportunidades de formación especializada para las y los profesionales de la cultura y fortalece una visión de política pública que articula arte, humanidades, conocimiento e intercambio académico internacional”.

El Sistema Creación otorga hasta 200 mil pesos anuales, mientras que la Secihti cubre el apoyo conforme a la región y las características del programa de estudios establecidas en la convocatoria.

Se prevé que en la presente edición el plazo para formalizar el estímulo se extiende hasta abril de 2027, con el objetivo de que se concluyan los procesos institucionales con universidades de Latinoamérica que imparten programas de posgrado vinculados con el arte y la cultura, lo cual amplía las posibilidades de acceso y cooperación académica regional.

Además, se reestructura la disciplina Derechos colectivos en arte y cultura, cuyas especialidades se integran en otras áreas como Gestión cultural y Estudios culturales, con el objetivo de fortalecer su articulación transversal. Con lo anterior, temas como derechos culturales, mecanismos de acceso a la cultura, estudios sobre minorías e identidad, así como producción artística y derechos de autor se incorporan como especialidades dentro de áreas consolidadas.

La convocatoria contempla disciplinas como Arquitectura, Artes visuales, Danza, Diseño, Economía cultural y creativa, Estudios culturales, Gestión cultural, Letras, Medios audiovisuales, Música, Patrimonio cultural material e inmaterial, y Teatro, entre otras, siempre que pertenezcan al campo de estudio correspondiente.

El periodo de registro en la plataforma electrónica institucional (Foncaenlinea) está abierto del día de hoy, 12 de marzo, hasta las 15 h (tiempo del centro de México) del 10 de abril de 2026. Los resultados de preselección se publicarán el 15 de junio y los de selección el 13 de julio del año en curso, en el portal oficial del Sistema Creación (sistemacreación.cultura.gob.mx).

A través de la convocatoria APCE, la Secretaría de Cultura y la Secihti reafirman su compromiso de fomentar el desarrollo de las artes y la cultura en diálogo permanente con la ciencia, las humanidades y la innovación tecnológica, a través de la formación especializada, el intercambio académico internacional y el fortalecimiento de las capacidades profesionales que contribuyan al desarrollo integral del país.