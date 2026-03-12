Reconoce el GEM al Grupo Relámpagos por 31 años de labor para salvar vidas

Obtiene la Presea Estado de México. por segunda ocasión

La Unidad de Rescate Aéreo ha realizado más de 14 mil 500 traslados aeromédicos y salvamentos gratuitos en más de tres décadas de servicio.

Toluca, Estado de México.– Por 31 años de servicio y más de 14 mil 500 rescates y traslados aeromédicos gratuitos, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó al Grupo Relámpagos la Presea Estado de México, categoría “León Guzmán” 2025, en reconocimiento a su labor en emergencias, salvamentos y atención a desastres, lo que consolida a esta unidad como una de las corporaciones de rescate aéreo más importantes del país.

El galardón distingue el trabajo de más de 70 especialistas —pilotos, paramédicos, rescatistas, personal técnico y operativo— que integran la Coordinación de Servicios Auxiliares a Contingencias y Emergencias de la Oficialía Mayor del Estado de México.

“Recibir la Presea ‘León Guzmán 2025’ es un orgullo, honor y compromiso con la sociedad mexiquense. Enviamos un mensaje a la Maestra Delfina Gómez Álvarez, nuestra Gobernadora: agradecemos todo el apoyo que nos brinda y la oportunidad de seguir ayudando a la sociedad mexiquense que tanto lo necesita”, expresó Víctor Manuel Figueroa, Jefe de la Unidad de Rescate Aéreo Relámpagos.

Esta es la segunda ocasión en que el Grupo Relámpagos recibe la Presea Estado de México. La primera fue en 2013, tras su participación en las labores de apoyo a las personas damnificadas por los huracanes Ingrid y Manuel en el Estado de Guerrero.

“Lo que la sociedad ve es a un piloto y a un tripulante aeromédico; sin embargo, detrás de ello hay muchas personas que hacen posible cada operación”, explicó Víctor Manuel Figueroa.

Cada misión implica una tarea de coordinación entre personal operativo, técnico y médico para atender las emergencias. “Tenemos un sistema de radio operaciones: el operador recibe la llamada y la canaliza a un paramédico, quien gestiona todo el traslado junto con el médico; también para organizar los dispositivos de seguridad que nos permitan realizar un descenso seguro”, detalló Karina Ríos Cejudo, paramédico rescatista.

La logística de cada operación depende del área de despacho; ahí se revisa combustible, condiciones meteorológicas, trayectorias de vuelo y puntos de aterrizaje para garantizar la seguridad.

“Desde que el helicóptero sale de la estación, nuestra obligación es observar su trayectoria punto por punto para garantizar que el vuelo se lleve a cabo en tiempo y forma”, precisó Ericka González Sánchez, oficial de Operaciones Aéreas.

Para quienes integran la Unidad de Rescate Aéreo, la mayor recompensa es saber que su trabajo salva vidas. “Poder llegar a un accidente u hospital donde está en riesgo una vida y trasladarla a un punto donde pueda recibir atención, para nosotros es una satisfacción muy grande. Reincorporar a alguien con su familia y con la sociedad no tiene precio”, narró Mario Martínez García, operador de grúa de rescate con más de 30 años de servicio.

El Grupo Relámpagos mantiene su labor enfocada en la atención a la población, sin distinción y de manera gratuita. “El trabajo que nosotros realizamos apoya a la población sin importar los recursos que tenga la gente, ni la edad o el género; pueden ser niñas, niños, adultos o personas mayores. Atendemos a todas y todos por igual”, concluyó Brandon Borbollón Alvarado, mecánico A de aeronaves.

Con profesionalismo, disciplina y vocación de servicio, el personal de Grupo Relámpagos ha consolidado a esta corporación como referente nacional en rescate aéreo y atención a emergencias.