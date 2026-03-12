Juan Soler regresa al teatro con “El Amante Infiel”

Este 14 de marzo en el Teatro Las Torres

Una comedia donde nadie es lo que parece

Por Arturo Arellano

Luego de una exitosa gira por distintas ciudades del país, Juan Soler vuelve a los escenarios capitalinos con El Amante Infiel, una comedia escrita por Patricia Martínez y producida por Miguel Briones, que promete risas, enredos y verdades incómodas.

Con funciones programadas a las 18:00 horas y 20:15 horas, la obra reúne a un elenco de primer nivel: Alexis Ayala, Ingrid Martz, Claudia Lizaldi, Mauricio Islas y Arleth Terán, quienes alternarán funciones junto al propio Soler. El montaje aborda los enredos amorosos y las mentiras cruzadas entre parejas que aparentan una estabilidad inexistente.

“Es una comedia de situación donde cada engaño genera nuevos conflictos. El público reacciona, se ríe, pero también reflexiona sobre lo que pasa arriba del escenario”, comenta Soler con entusiasmo en entrevista para DIARIO IMAGEN.

Una infidelidad… pero con humor

El actor interpreta a Guillermo, un hombre infiel que se enreda en su propia red de mentiras para salvarse de las situaciones que él mismo provoca. A pesar de la picardía de su personaje, Soler aclara que no se siente identificado con él.

“No estoy alineado con Guillermo. Tengo muy claros mis valores y la fidelidad es fundamental para mí. Me divierte interpretarlo porque representa justo lo contrario de lo que soy, y eso me enriquece mucho como actor”, afirma.

La obra, dice, “habla de infidelidad de una forma divertida, de algo que nos ha tocado a todos en distintos niveles”. A través del humor, El Amante Infiel explora la fragilidad de las relaciones modernas y las pequeñas mentiras que amenazan la confianza.

Soler destaca la química del elenco y la satisfacción de compartir escenario con compañeros a los que conoce desde hace más de dos décadas “La convivencia es increíble. Reencontrarnos en el teatro después de tantos años trabajando en televisión es lindísimo. Hay una energía muy rica en esta compañía”, comenta.

La obra forma parte de una gira nacional con 48 fechas confirmadas en ciudades como Tijuana, Mérida, Veracruz, Mazatlán, Culiacán, Mexicali, Cuernavaca y Toluca, entre muchas otras “Ver los teatros llenos nos da una gran alegría. El público de teatro sigue ahí, fiel, disfrutando en vivo de algo que no se puede reproducir en una pantalla”, subraya.

Un año de proyectos y nuevas etapas

Además del compromiso teatral, Soler adelantó que trabaja junto a su esposa, Paulina, en un nuevo proyecto que anunciarán próximamente “Estamos preparando algo muy bonito, todavía no puedo dar detalles, pero todo este año estaremos trabajando juntos. Es una etapa de mucho crecimiento”, señala.

Antes de despedirse, deja una reflexión con su habitual sentido del humor “No dejen de divertirse. No se tomen la vida tan en serio y encuentren siempre la diversión sana.”

Obra: El Amante Infiel Fecha: Sábado 14 de marzo Funciones: 18:00 horas y 20:15 horas Lugar: Teatro Las Torres Boletos: En taquilla, WhatsApp al 55 2187 7453 o en Ticketpoint.mx