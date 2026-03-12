En 2026 habrá más de mil Centros Libre para las mujeres: Sheinbaum Pardo

El objetivo, llegar a todos los municipios

– “Es un proyecto que está teniendo mucho impacto en todo el país”, destaca

En el marco de las acciones por el Día Internacional de la Mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, -a través de un enlace a las 32 entidades de la República desde Palacio Nacional-, definió como histórico que cada municipio del país tendrá un Centro LIBRE para las Mujeres, comenzando con más de mil en 2026, ya que se instalarán 323 espacios este año con una inversión de más de 983 millones 491 mil pesos, que se sumarán a los 678 que fueron aperturados en 2025.

“Los Centros LIBRES son espacios de mujeres para mujeres que estamos desarrollando en cada municipio del país, el objetivo es que cualquier mujer que tenga algún problema o que desee desarrollarse o que sencillamente quiera estar con sus amigas, con sus vecinas en un espacio pueda tener distintas actividades. Hay asesoría psicológica, jurídica, de distinto tipo y además ya hay una biblioteca en cada uno de los Centros LIBRES para hacer clubes de lectura. Es un proyecto que está teniendo mucho impacto en todo el país, sobre todo para las mujeres de todo el país, a lo largo y ancho, en todos los municipios. El objetivo es llegar a todos los municipios del país y este año vamos a llegar a mil municipios (…) Es algo histórico para el país que cada municipio del país tenga un Centro Libre para las Mujeres”, destacó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Además, la Jefa del Ejecutivo federal adelantó que se presentará una iniciativa en contra del feminicidio para que en todos los estados de la República se utilice una metodología para investigar ese delito.

Coordinación entre los tres niveles de gobierno

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, recordó que los Centros LIBRE son resultado de la coordinación entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Detalló que en 2026 la inversión es de 983 millones 491 mil pesos –un incremento del 48.6 por ciento– para más de mil Centros LIBRE, este año, con lo que se alcanzará el 40 por ciento de la meta de 2 mil 478.

Agregó que todos los Centros LIBRE contarán con una biblioteca, instalada en coordinación con el Fondo de Cultura Económica (FCE), en las que habrá materiales que promueven igualdad, pensamiento crítico y participación comunitaria, así como lecturas de interés de las usuarias.

Puntualizó que hay 10 entidades en las que ya se tiene cobertura total en sus municipios: Sinaloa, Querétaro, Tabasco, Campeche, Baja California Sur, Aguascalientes, Quintana Roo, Colima, Baja California y Michoacán, en este último, los Centros LIBRE abrirán sus puertas en abril como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia con una inversión de 101 millones 143 mil pesos; además en Tarímbaro, Jacona y Zamora se cuenta con consultorios médicos en coordinación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Desde el Centro LIBRE de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, Sara Guadalupe Castillo Martínez, Promotora de Redes Comunitarias y fomento al liderazgo de las mujeres, destacó la importancia de organizar a las mujeres para que tengan redes de apoyo y puedan ejercer su liderazgo. Mientras que, desde Xalapa, Veracruz, Cintia Cortés Carvajal, Promotora de los derechos de las mujeres, la autonomía y empoderamiento, señaló que estos espacios impulsan a las mujeres a conocer sus derechos a través de la Cartilla de las Mujeres, con la convicción de que el primer paso para hacerlos valer es conocerlos.

En el Centro LIBRE de Cancún, Quintana Roo, Ana Cristina Acosta Hernández, asesora jurídica y atención de las violencias, expuso la importancia de brindar orientación gratuita para las mujeres que lo necesitan. Asimismo, Irma Ruth Villatoro Hernández, trabajadora social del cambio cultural y prevención de las violencias en el Centro LIBRE de Comitán, Chiapas, expresó que en este espacio están siempre en ayuda y favor de las mujeres.

Finalmente, Gabriela Olivares Pérez, asesora psicoemocional y promoción de la salud de las mujeres en el Centro LIBRE de Chiautempan, Tlaxcala, destacó que las mujeres no están solas en sus procesos de sanación y por ello se da acompañamiento psicológico y terapéutico.

Presidenta enviará Plan B de Reforma Electoral

Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo lunes 16 de marzo enviará el Plan B de la iniciativa de Reforma electoral que consiste en disminuir los privilegios en Congresos locales y en municipios, al destinar un tope máximo de los recursos que se les destinan, así como fortalecer la consulta popular.

“Esencialmente, Plan B: disminuir los privilegios y fortalecer la decisión de la gente, la participación popular. Nosotros tenemos un mandato y una convicción y un principio: a nosotros no se nos olvida de dónde vinimos. Pero, además, si algo ha demostrado la Cuarta Transformación es que la honestidad da resultados, que la austeridad republicana da resultados, que acabar con los privilegios da resultados. Entonces, vamos a avanzar, vamos a avanzar todos los partidos (…) Entonces, no se nos olvide cuál es el objetivo de la Transformación: erradicar el régimen de corrupción y privilegios. Y vamos avanzando. Hemos avanzado mucho y todavía nos falta”, aseguró en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Este cambio, detalló la Jefa del Ejecutivo Federal, generaría un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos (mdp) que se destinará directamente a los estados y municipios.

La primera mandataria expuso casos como el del Congreso de Baja California con un costo por legislador de 34.8 mdp; de Colima, de 5.1 mdp por legislador o de Morelos, de 31.8 mdp por legislador. Por ello se propone un tope máximo al presupuesto que se destinado a los Congresos locales. En el caso de las regidurías, expuso que hay municipios como Monterrey con 28 regidores o Puebla con 23.