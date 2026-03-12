¿Quién reemplaza a Irán en el Mundial 2026?

Sigue la tensión con EEUU

La FIFA tiene la última palabra

La señal de que Irán no disputará el Mundial 2026 desató inmediatamente la pregunta clave: ¿qué selección ocupará su lugar? Los reglamentos de la Copa Mundial 2026, sin embargo, no fijan un mecanismo automático de reemplazo, sino que otorgan a la FIFA un margen amplio para decidir caso por caso.

El artículo 6 de la normativa del torneo establece que, si una federación participante se retira o no puede jugar, el órgano organizador “decidirá a su entera discreción” qué hacer, incluyendo la posibilidad de nombrar a otra asociación o incluso ajustar el formato de la competición. De hecho, las mismas reglas prevén que la FIFA puede optar por sancionar al país ausente, modificar el calendario, anular partidos o tratar al grupo afectado como un sector de tres equipos si así lo considera necesario.

A nivel económico, las sanciones son severas: medios especializados que han tenido acceso al reglamento detallan que una selección que se retire 30 días o más antes del inicio se expone a multas mínimas de 250 mil francos suizos, cifra que puede duplicarse si la retirada ocurre a menos de un mes del primer partido, además de la devolución de apoyos de preparación y otros pagos relacionados.

¿Quién podría ocupar la plaza asiática?

En el plano deportivo, la principal pista la da el propio sistema de clasificación de la Confederación Asiática (AFC). Irán obtuvo su boleto al Mundial como líder de su grupo en la tercera ronda, con Uzbekistán acompañándolo de manera directa, mientras que Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar fueron al repechaje, donde los qataríes terminaron consiguiendo su pasaje.

Detrás de ellos aparece Irak, selección que se ganó el derecho a disputar un repechaje intercontinental en México, frente a Bolivia o Surinam, por una plaza adicional a la Copa. De tal manera que, se podría señalar a Irak como el “candidato lógico” para heredar la vacante de Irán, al ser el siguiente en la línea competitiva dentro de la AFC y tener ya programado un duelo de alta exigencia rumbo a 2026.

No obstante, nada obliga a la FIFA a elegir a Irak: el organismo podría recurrir a otra selección asiática —como Emiratos Árabes Unidos si Irak clasifica por la vía del repechaje— o incluso optar por no reemplazar a Irán y ajustar el formato de su grupo. Esa ambigüedad se refuerza en la redacción de los reglamentos, que hablan de “tomar cualquier medida que se considere necesaria”, sin fijar una jerarquía de suplentes.

En este contexto, los escenarios van desde mantener la cuota asiática con otro representante de la región hasta una reconfiguración del grupo en el que estaba Irán, algo que la FIFA ya ha contemplado en otros torneos cuando se producen ausencias de último momento. Por ahora, no existe anuncio oficial que confirme el nombre de una selección sustituta y cualquier lista de “posibles reemplazos” sigue siendo especulativa, por más lógica deportiva que parezca.

Portal de transparencia mundialista en CDMX

La Ciudad de México se prepara para recibir la Copa del Mundo 2026 con una estrategia que busca garantizar un “juego limpio” no solo en la cancha, sino también en la gestión pública. El Gobierno capitalino anunció la puesta en marcha de nuevas herramientas digitales que permitirán a la ciudadanía vigilar el uso de los recursos y denunciar irregularidades.

Entre las medidas destaca la creación de un portal de transparencia que dará acceso a información sobre gastos e inversiones relacionados con el Mundial. Según el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, esta plataforma responde al interés de los capitalinos por conocer cómo se utilizan los recursos públicos y se mantendrá activa más allá del torneo, convirtiéndose en un instrumento permanente de rendición de cuentas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que la iniciativa busca ofrecer datos claros y accesibles sobre la gestión administrativa y presupuestal de la ciudad, además de información vinculada con la coyuntura económica. “La idea es que la población pueda seguir de cerca la administración pública de manera sencilla”, señaló.

Pero la estrategia no se limita a la transparencia financiera. El Gobierno capitalino también adelantó la creación del “silbatazo ciudadano”, una aplicación que permitirá reportar fallas en servicios, cobros indebidos o cualquier irregularidad cometida por servidores públicos. Con ello se busca fortalecer la vigilancia social y fomentar la participación activa de la población.

En el marco de la presentación de la estrategia “Juego limpio y sociedad justa en el Mundial”, Brugada anunció que se pondrán en marcha 119 acciones institucionales como parte de la agenda de derechos humanos. Una de ellas fue la firma de un convenio con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), con el objetivo de reforzar la protección de niñas y niños en la capital.