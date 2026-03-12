Gasolineros mantendrán en 24 pesos el precio de la Magna por seis meses

Gobierno y gasolineros renuevan acuerdo

El mecanismo no implica subsidios gubernamentales, afirma Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex

En medio de una fuerte presión sobre los precios del petróleo a nivel global, el gobierno de México y empresarios gasolineros acordaron renovar por seis meses más el convenio voluntario que establece en 24 pesos el precio máximo de la gasolina magna en el país, luego de un año de su implementación.

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, aclaró que el mecanismo no implica subsidios gubernamentales, sino un acuerdo alcanzado con el sector empresarial para estabilizar el precio del combustible de mayor consumo. “Igual, se renueva continuamente (para la magna)”, señaló al ser cuestionado sobre el tope del precio.

El funcionario enfatizó que el gobierno federal no está otorgando apoyos económicos directos para sostener el costo del combustible.

“No son subsidios, no hay subsidios implícitos en la gasolina”, afirmó.

Rodríguez Padilla explicó que el acuerdo únicamente aplica para la gasolina magna debido a que concentra la mayor parte de las ventas nacionales, mientras que establecer un límite para la gasolina premium —conocida como roja— no se contempla por ahora.

“Porque es muy chiquito el mercado además el tipo del consumo son muy distintos”, indicó.

Sobre la posibilidad de diseñar medidas adicionales ante eventuales impactos internacionales, como tensiones en Medio Oriente que pudieran afectar los precios energéticos, señaló que podrían analizarse ajustes en el diseño de políticas, aunque no directamente sobre el precio del combustible.

Estrategia del gobierno federal para contener volatilidad

El acuerdo forma parte de la estrategia del gobierno federal para contener el impacto que la volatilidad de los mercados energéticos internacionales puede tener en los combustibles domésticos.

El anuncio ocurre en un momento de fuerte presión sobre los precios del petróleo a nivel global. La escalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos, así como los riesgos para la navegación en el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del crudo que se comercializa en el mundo, han impulsado al alza las cotizaciones internacionales del petróleo.

En México, el gobierno ha buscado mitigar estos efectos mediante acuerdos con el sector gasolinero y, en caso necesario, mediante estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicable a gasolinas y diésel.

No obstante, si las tensiones geopolíticas persisten y los precios del petróleo continúan al alza, el reto para mantener el precio de la gasolina por debajo de 24 pesos por litro podría intensificarse en los próximos meses, lo que obligaría a reforzar mecanismos de contención o revisar las condiciones del acuerdo con el sector gasolinero.

El 91% de las gasolinerías en México venden la Magna máxi no en 24 pesos

Pese al incremento de los precios de las gasolinas y el diésel en México por la guerra en Irán, más del 90% de las gasolinerías en el país cumplen el pacto voluntario para vender el litro de gasolina regular o Magna a menos de 24 pesos.

De acuerdo con datos de la consultora PETROIntelligence, el cumplimiento del pacto a nivel nacional era de 91% al 9 de marzo, una reducción de 2 puntos porcentuales respecto a una semana antes.La ligera reducción en el cumplimiento se da luego de que el precio de la gasolina regular o Magna incrementó tres centavos (de 23.58 pesos a 23.61 pesos por litro) en la primera semana del conflicto en Irán, esto a raíz del repunte en los precios internacionales del petróleo que ya se han moderado en los últimos días.

¿En qué estados se cumple más el pacto?

Los estados en donde el 100% de las estaciones de servicio vendían la gasolina por debajo de 24 pesos al cierre del 9 de marzo eran Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas y Veracruz.

Otros estados con un cumplimiento de 99% eran Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tabasco y Tlaxcala.

Mientras que Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, y Zacatecas vendían la gasolina a menos de 24 pesos en más del 90% de sus estaciones de servicio.

¿En qué entidades se cumple menos con el tope?

En contraste, las dos entidades con el menor nivel cumplimiento eran Quintana Roo y Baja California Sur, en donde solo el 8 y 31% de las estaciones de servicio, respectivamente, vendían la gasolina regular a menos de 24 pesos.

Asimismo, son estas dos entidades en donde el precio promedio de la gasolina regular es el más alto en todo el país, vendiéndose a 24.69 pesos en Quintana Roo y a 24.27 pesos en Baja California Sur al 9 de marzo.

Otros estados en donde la gasolina regular igualmente se vendía a un precio promedio por encima de los 24 pesos son Nayarit ($24.08) y Oaxaca ($24.04), mientras que en Campeche se despachaba a 24 pesos exactos.