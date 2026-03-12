Piedras en sus bolsillos una comedia ácida, llena de humor negro, ironía y un ritmo vertiginoso

Llega al Foro Lucerna:

*Bajo la dirección de Fernando Bonilla, con las actuaciones de Juan Carlos Medellín y Alex Gesso

*Dos actores dando vida a 15 personajes

*Corta temporada del 13 de marzo al 3 de mayo

¿Alguna vez te imaginaste que estarías chupando en la misma cantina que una estrella de cine?

Piedras en sus bolsillos, de Marie Jones, llega al Foro Lucerna en una nueva versión mexicana dirigida por Fernando Bonilla, con Alex Gesso y Juan Carlos Medellín en escena, para explorar —con humor negro e ironía feroz— el costo humano del espectáculo. La temporada se llevará a cabo del 13 de marzo al 3 de mayo de 2026.

Ambientada en un pequeño pueblo mexicano, la historia sigue a sus habitantes cuando la filmación de una superproducción de Netflix irrumpe en su rutina y los convierte en extras de sus propias vidas.

Entre jornadas extenuantes, promesas que no se cumplen y la ilusión de que el cine puede ofrecerles un futuro distinto, los personajes sobreviven en los márgenes del espectáculo. Sin embargo, una tragedia quiebra el brillo del rodaje y expone una pregunta incómoda: ¿qué ocurre con los sueños que la industria promete y después abandona?

Con humor negro, ironía y un ritmo vertiginoso, Piedras en sus bolsillos es una comedia amarga que provoca carcajadas mientras confronta temas como la precariedad laboral, la fama y el deseo de ser visto en un mundo que solo presta atención a las estrellas.

Sobre el montaje, el director Fernando Bonilla señala:

“Lo que me movió a hacer esta obra es esa tensión constante entre la promesa de visibilidad y la realidad de la explotación. El texto pone el foco en quienes quedan fuera del centro del relato, en los extras, en los cuerpos intercambiables. Me interesaba hacer una obra que hablara de esa contradicción sin solemnidad, desde el humor negro y la ironía, que son herramientas profundamente políticas”.

Uno de los sellos más potentes de Piedras en sus bolsillos es su dispositivo actoral: dos intérpretes encarnando múltiples personajes con cambios vertiginosos y precisión narrativa. Para Juan Carlos Medellín, actor y responsable de la traducción y adaptación, ese reto define la experiencia escénica:

“Creo que el mayor reto es que la obra está escrita para ser interpretada por solo dos actores. Esto implica un trabajo muy vertiginoso de cambio de personajes y una limpieza muy fuerte para ayudar a la fluidez de la narración y para que el público pueda identificar quién está hablando en cada momento. Ese es el mayor reto, pero como suele suceder, también es la mayor fuente de diversión para mi compañero Alex y para mí, ya que estamos abordando este trabajo de la manera más lúdica posible”.

Por su parte, Alex Gesso subraya la intensidad del proceso creativo y la libertad con la que el equipo aborda el material:

“La obra me fascina y esta versión es muy emocionante. Me gusta muchísimo el equipo de trabajo, la forma en que decidimos contar esta historia y la libertad creativa que tenemos. El proceso es una de las cosas que más me motivan de este proyecto. Contar esta historia con solo dos actores es un reto enorme: es un verdadero malabar de personajes, y navegar entre ellos con verdad y profundidad implica un desafío mayor. Un proceso así confronta en muchos sentidos”.

La puesta en escena es una producción de LA MOCHILA, bajo la dirección de Fernando Bonilla, con las actuaciones de Juan Carlos Medellín y Alex Gesso; la traducción y adaptación son del propio Medellín; Emilio Zurita está a cargo de la escenografía e iluminación; la música original y el diseño sonoro son de Juan Pablo Villa; Al Mendoza en el diseño de vestuario; el diseño y realización de títeres es del Taller a manos libres (Ari Albarrán y Enriqueta Luquin); la producción general y ejecutiva es de MariCarmen Núñez Utrilla.

Piedras en sus bolsillos se presentará del 13 de marzo al 3 de mayo en el Foro Lucerna del Teatro Milán. Las funciones serán los viernes a las 20:30 h, sábados 19:00 h y domingos 18:00 h. Los boletos ya están a la venta en taquilla y Ticketmaster, actualmente se pueden conseguir en preventa con el 30 por ciento de descuento hasta el 12 de marzo, después, su precio general será de 400 pesos.