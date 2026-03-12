La Única Internacional Sonora Santanera “CELEBRANDO A MAMÁ”

Una noche con causa este 2 de mayo en la CDMX

En el marco del mes dedicado a honrar a las madres, se llevará a cabo el magno evento “Celebrando a Mamá”, una velada que combinará música, emoción y compromiso social el próximo 02 de mayo en la capital del país.

El espectáculo será encabezado por La Única Internacional Sonora Santanera, agrupación ícono de la música tropical en México, que interpretará sus más grandes éxitos en un concierto lleno de nostalgia y romanticismo dedicado a todas las mamás.

La noche contará también con la participación especial de Rosa Gloria Chagoyán, así como la apertura a cargo de la voz mexicana Siboney Luján y Agustín Lara Junior, quienes darán inicio a una velada de primer nivel artístico.

Más allá del espectáculo, “Celebrando a Mamá” tiene un profundo propósito social: recaudar fondos para apoyar a niños en situación vulnerable que atraviesan procesos de rehabilitación tras cirugías neurológicas. Se trata de pequeños que, con admirable fortaleza, enfrentan importantes retos médicos y físicos, y que requieren acompañamiento integral para continuar su camino hacia la recuperación.

Cada boleto adquirido representa una oportunidad de brindar esperanza y apoyo a quienes más lo necesitan.

Sede:

Lienzo Charro de la Villa

Acueducto de Guadalupe s/n, Av. Insurgentes Nte. 247

Residencial Zacatenco, Gustavo A. Madero

Ciudad de México.

Boletos en preventa disponibles a través de WhatsApp: 55 2032 9054

Se invita a los medios de comunicación a sumarse a la difusión de este evento con causa y a solicitar entrevistas o acreditaciones con anticipación.