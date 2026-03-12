Más de 1 millón de turistas llegarán a hoteles durante el puente vacacional de marzo

Fines de semana largos impulsan el turismo nacional

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, estima una ocupación hotelera nacional promedio de 67.1%

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer que, con motivo del puente vacacional de marzo —que comprende del viernes 13 al lunes 16 de marzo de 2026—, se estima la llegada de 1.78 millones de turistas a cuartos de hotel en el país.

“Los fines de semana largos y los puentes vacacionales impulsan el turismo nacional y permiten que más personas viajen y disfruten de los destinos de nuestro país. Esta actividad genera empleo, fortalece las economías locales y contribuye a que los beneficios del turismo se traduzcan en prosperidad compartida para las comunidades”, destacó.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) detalló que esta cifra representa un incremento de 1.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Señaló que, de acuerdo con estimaciones de la dependencia, la ocupación hotelera a nivel nacional alcanzaría un promedio de 67.1 por ciento, lo que representa 0.2 puntos porcentuales más que lo registrado en 2025.

“Estos resultados reflejan el dinamismo y la fortaleza del turismo nacional, así como la preferencia de las y los viajeros por los diversos destinos del país, lo que impulsa la actividad económica, el empleo y el bienestar de las comunidades que dependen de esta actividad”, mencionó.

Agregó que durante este periodo se espera una importante afluencia de visitantes en los principales centros turísticos del país, particularmente en destinos de playa, ciudades coloniales y Pueblos Mágicos, donde se prevé una significativa derrama económica para las regiones receptoras.

Rodríguez Zamora informó que, entre los principales centros turísticos del país por llegada de turistas a cuartos de hotel, destaca Ciudad de México, con una estimación de 153 mil 238 turistas, lo que representa un crecimiento de 3.7 por ciento respecto a 2025; seguida de Cancún, con 76 mil 878 turistas y una ocupación hotelera estimada de 82 por ciento.

Asimismo, se prevé la llegada de 66 mil 399 turistas a Riviera Maya, con una ocupación estimada de 83.5 por ciento; 66 mil 024 turistas en Acapulco, con 50 por ciento de ocupación; y 51 mil 851 turistas en Guadalajara, lo que representa un incremento estimado de 6.9 por ciento.

En otros destinos relevantes, se proyecta la llegada de 46 mil 312 turistas a Monterrey, con un crecimiento estimado de 6.9 por ciento; 42 mil 639 turistas en Puebla, que registraría el mayor incremento porcentual con 9.3 por ciento; y 40 mil 608 turistas en Los Cabos, donde se estima una ocupación hotelera de 82.7 por ciento.

De igual manera, se prevé la llegada de 29 mil 763 turistas a Puerto Vallarta, con una ocupación estimada de 84 por ciento, y 26 mil 144 turistas en Mérida, con una ocupación aproximada de 63.4 por ciento durante este periodo.