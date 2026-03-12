Brindan atención integral con diagnóstico, tratamiento, cirugía y rehabilitación auditiva

Servicio de Otorrinolaringología del INER

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) fortalece la atención especializada para personas con pérdida auditiva mediante diagnóstico oportuno, tratamiento médico, cirugía y rehabilitación integral, con la participación de especialistas en otorrinolaringología, audiología y terapia de lenguaje.

La especialista en otorrinolaringología y coordinadora de la Clínica de Dispositivos Implantables de Oído del INER, Guadalupe Góngora Cadena explicó que el instituto atiende a pacientes de todas las edades con diferentes causas de pérdida auditiva.

“Si realizamos un diagnóstico oportuno podemos iniciar tratamiento y rehabilitación para que la o el paciente recupere funcionalidad y mejore su calidad de vida en su entorno familiar, escolar o laboral”, destacó.

En el INER se realizan alrededor de 800 diagnósticos de pérdida auditiva al año, lo que implica valoración médica especializada, estudios audiológicos y seguimiento clínico para determinar el tratamiento más adecuado para cada persona.

Las causas de pérdida auditiva pueden ser congénitas o adquiridas y abarcan factores genéticos y condiciones presentes al nacer, infecciones, traumatismos acústicos o enfermedades que afectan el oído interno.

En niñas y niños, la vigilancia familiar es fundamental para detectar posibles alteraciones auditivas, por ejemplo, cuando no responden a sonidos, presentan dificultades en el desarrollo del lenguaje o muestran problemas para seguir instrucciones. En personas adultas, síntomas como zumbido de oídos, dolor, sensación de oído tapado o infecciones recurrentes pueden ser señales de alerta que requieren valoración médica.

Implante coclear, alternativa para recuperar la percepción del sonido

Entre las alternativas terapéuticas para pacientes con pérdida auditiva severa o profunda se encuentra el implante coclear, un dispositivo médico electrónico que sustituye la función del oído interno y permite enviar señales al nervio auditivo.

“Cuenta con un componente interno que se coloca mediante cirugía y un procesador externo que capta los sonidos y los transmite al sistema auditivo”, explicó la especialista Guadalupe Góngora Cadena.

Este procedimiento se indica cuando las y los pacientes no obtienen beneficio con auxiliares auditivos convencionales y puede realizarse tanto en población pediátrica como en personas adultas. En más de 25 años, el INER ha colocado alrededor de 450 implantes cocleares, con seguimiento médico y rehabilitación auditiva para favorecer la adaptación al dispositivo.

“La rehabilitación es fundamental para que el cerebro aprenda a interpretar las señales que recibe a través del implante”, aseguró la experta.

Finalmente, la Secretaría de Salud, a través del INER, recomienda realizar revisiones auditivas periódicas, evitar la exposición prolongada a ruidos intensos, utilizar protección auditiva en ambientes ruidosos y no automedicarse, ya que algunos medicamentos pueden afectar la audición.