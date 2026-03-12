Reflexionan en UAEMéx sobre el papel de las juventudes en el cambio social

Liderazgo y servicio para construir caminos comunes

Sebastián Errázuriz, director de la Red Preventiva Global, invitó a las y los estudiantes a salir de su zona de confort y participar activamente en la solución de problemas sociales

Toluca, Méx.- Con el objetivo de fomentar la reflexión sobre el papel de las y los universitarios en la construcción de una sociedad más solidaria y participativa, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) realizó la charla “Construyendo el Camino Común”, impartida por el director de la Red Preventiva Global y fundador y director ejecutivo de Actitud Lab y Copreventive, Sebastián Errázuriz.

Durante el encuentro con la comunidad universitaria, en el que estuvo presente la rectora Martha Patricia Zarza Delgado y la directora general de Comunicación Social Universitaria, María Fernanda Valdés Figueroa, el especialista destacó la importancia de promover un liderazgo basado en el servicio, la colaboración y el compromiso con el bienestar colectivo.

Errázuriz señaló que el liderazgo no debe concebirse como un ejercicio individual, sino como una práctica colectiva orientada a generar cambios positivos en la sociedad.

En ese sentido, advirtió que uno de los principales desafíos de la actualidad es la desconexión social que experimentan las nuevas generaciones, a pesar de vivir en una época marcada por el avance tecnológico.

“Hoy vivimos en una sociedad hiperconectada tecnológicamente, pero en la que estamos profundamente desconectados y solos. Es la generación con la mayor brecha tecnológica de la historia, también la que más sola se ha sentido”, expresó.

Asimismo, subrayó que, en el contexto actual, no basta con desarrollar conocimientos técnicos o profesionales, sino que resulta fundamental fortalecer habilidades socioemocionales como la empatía, la escucha activa y la capacidad de trabajar en equipo.

En este sentido, destacó el papel de la universidad en la formación integral de las y los jóvenes, al no solo transmitir conocimiento, sino también inspirar y fomentar el compromiso social.

Durante su intervención, el conferencista compartió parte de su experiencia como cofundador de la organización TECHO, iniciativa que desde hace más de dos décadas impulsa proyectos de desarrollo comunitario en distintos países de América Latina.

Explicó que muchas de las transformaciones sociales más significativas comienzan con pequeñas acciones colectivas que, con el tiempo, generan cambios de mayor alcance.

En este marco, invitó a las y los estudiantes a involucrarse activamente en su entorno y a poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación académica para contribuir al bienestar social.

“Los quiero invitar a vivir, a incomodarse, a salir de sus zonas de confort. Busquen un problema en su comunidad y atrévanse a trabajar para solucionarlo. Ahí es donde realmente se aprende”, afirmó.

Al finalizar la actividad, la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, agradeció la participación de Sebastián Errázuriz y destacó la importancia de generar espacios de diálogo y reflexión para la comunidad estudiantil, donde se aborden los retos sociales contemporáneos y el papel de la educación superior en su transformación.

Finalmente, Sebastián Errázuriz señaló que este tipo de encuentros fortalecen la formación integral del estudiantado y consolidan el compromiso de la universidad con su entorno social.