UAEMéx impulsa diálogo para fortalecer al sector mezcalero mexiquense

Ixtapan de la Sal, Méx.- En el municipio de Ixtapan de la Sal, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) realizó el 12° Foro Regional de Agave y Mezcal Mexiquense “Normatividad y certificación de calidad para la denominación de origen del mezcal”, un espacio de diálogo entre academia, productores y autoridades orientado a fortalecer el desarrollo del sector mezcalero en la entidad.

El encuentro reunió a representantes de instituciones públicas, organizaciones productoras y académicas, entre ellas el NODESS Desarrollo Regional del Mezcal en el Estado de México, el Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, la Universidad Mexiquense del Bicentenario y el Instituto Mexiquense del Emprendedor.

Durante la jornada, los participantes reflexionaron sobre los retos y oportunidades derivados de la reciente obtención de la denominación de origen del mezcal para 15 municipios mexiquenses: Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Luvianos, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tejupilco, Tenancingo, Tlatlaya, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan y Zumpahuacán.

En representación de la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, y ante la presidenta municipal de Ixtapan de la Sal y anfitriona regional, Jessica Rosalío Embriz, el secretario Académico, Francisco Herrera Tapia, destacó el papel de la universidad en la articulación entre conocimiento, territorio y desarrollo social.

En la Plaza Maclovia de este municipio, subrayó que este foro representa una nueva etapa de madurez institucional, al reconocer que el conocimiento técnico, la organización social y la responsabilidad ambiental constituyen pilares fundamentales para impulsar un desarrollo regional más sólido.

“Desde la Universidad Autónoma del Estado de México reafirmamos nuestra responsabilidad como universidad pública de acompañar los procesos de desarrollo regional mediante investigación aplicada. Que el conocimiento sirva a la gente, el pueblo a la universidad y la universidad al pueblo para construir una formación profesional pertinente y una vinculación social efectiva”, expresó.

Por su parte, la directora del Centro Universitario UAEM Tenancingo, Luz María Robles Fernández, señaló que la obtención de la denominación de origen implica una responsabilidad compartida entre todos los actores vinculados con el agave y el mezcal mexiquense para consolidar este sector productivo.

Añadió que dicho reconocimiento no solo fortalece la actividad económica, sino que también protege territorios, tradiciones y saberes transmitidos de generación en generación.

Durante la inauguración, el productor de agave Juan Manuel Olivares Aguilar destacó que la denominación de origen abre nuevas oportunidades para posicionar al mezcal mexiquense en el mercado, respaldado por su compromiso con la calidad. Asimismo, subrayó que el crecimiento del sector debe colocar en el centro a las comunidades productoras y al cuidado del territorio.