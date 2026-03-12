Monreal entra al “control de daños”

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

Luego de señalar que el llamado “plan B” lo integran 4 iniciativas constitucionales, no a leyes secundarias, Ricardo Monral indicó que el encuentro de antenoche en Palacio Nacional, entre la presidenta Claudia Sheinbaum, los coordinadores parlamentarios de Morena y Verde en el Senado y Cámara de Diputados, fue esencialmente para reconstruir la alianza electoral del oficialismo.

A decir del zacatecano, a ese encuentro solo acudieron él, por la Cámara de Diputados; Ignacio Mier Velazco, líder de la mayoría de Morena en el Senado; el senador Manuel Velasco, acompañado por Arturo Escobar, miembro del consejo político nacional y coordinador nacional del CEN del Partido Verde; alguien del PT y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, además de otros colaboradores de la mandataria.

El encuentro inició al filo de las 8 y luego de una introducción y reflexión de la mandataria, ella se retiró a las 9 y media y todos los demás permanecieron hasta casi las 2 de la mañana para dialogar y dar curso a propuestas para el “plan B”, explicó Monreal.

“Lo que yo observé ayer (dice Monreal), es que la presidenta Claudia Sheinbaum actuó con un gesto de gran generosidad, democrático, amplio… que no obstante haber votado al mediodía en contra de su propuesta de reforma constitucional, ella, con un buen tacto político, los invitó a sentarse a la mesa para intentar reconstruir la alianza.

“Y que ahora, a través de una reforma constitucional importante, pero no tan profunda como la anterior, se pueda hacer esta reconstrucción”.

Ella, dice el zacatecano, quedó de enviar estas iniciativas el lunes o martes.

– ¿Hubo regaño?

“No, para nada, ella es muy prudente, es jefa de Estado, de verdad muy generosa, un gesto político de alto nivel. Así lo reconozco yo…”

– ¿Fue cirugía de sanación?

“… más que cirugías son reconstrucciones sociales y políticas… hasta donde se pueda… creo que no deberían, por parte del PT y del Verde, de rechazar esta oferta que la presidenta les hace de manera amplia y generosa para que pueda reconstituirse y sanar cualquier malentendido, y volver a tener la fuerza política y legislativa que el país necesita”.

-¿Siguen siendo PT y Verde partidos de confianza?

“Para mí sí, son partidos de confianza… lo que pasó son veredas incidentales las que ellos tomaron… hoy la Presidenta los invita a recobrar el camino… ayer platiqué con ellos para reconstruir el tejido entre los aliados”.

Monreal dice que va a ser necesario recibir y analizar este “plan B” que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo ayer utilizará el mecanismo de consulta popular para inducir modificaciones a temas como el de impulsar recortes a presupuestos de Congresos locales donde diputados obtienen ingresos muy altos.

Igual, se propondrán recortes a financiamientos en ayuntamientos donde existen gran número de regidores que obtienen ingresos que en conjunto luego rebasan los 500 mil pesos mensuales.

Entre las nuevas propuestas presidenciales está, dijo, el de posponer la elección judicial hasta el 2028.

“Son cuatro grandes temas, todas reformas constitucionales”.

Sin embargo, existen cuestiones que se tendrían que ajustar, indica Monreal, porque la consulta popular -además de exigir requisitos complicados y altos- no se pueden utilizar para temas ni fiscales, ni de fuerzas armadas, ni electorales.

Lo que viene dentro de este contexto no será fácil. Los hechos indican que la alianza oficialista Morena, PT y Verde está rota. Y ya ahora pese a declaraciones de amor, besos y abrazos, cada fuerza va por lo suyo.

La aduana de esta ruptura será las elecciones de 2027.

Creo yo.

La vida sigue y Coahuila avanza sin rollos

Manolo Jiménez, gobernador priista de Coahuila, recibió a consejeras y consejeros económicos de 10 países de la Unión Europea con quienes avanzó en la promoción de inversiones y cooperación estratégica.

Los europeos recibieron datos sobre las fortalezas competitivas de esta entidad, entre las que destacan las de seguridad, Estado de Derecho, desarrollo industrial, capital humano y estabilidad laboral.

Los europeos fueron liderados por la Sección Económica y Comercial de la UE con representantes de las embajadas de Finlandia, Portugal, Francia, Alemania, República Checa, España, Hungría, Polonia, Irlanda y Bélgica.

El encuentro giró sobre el entorno macroeconómico global, el proceso de modernización del Acuerdo Global México–Unión Europea, así como las ventajas que ofrece Coahuila para la instalación de empresas de origen europeo, particularmente en sectores estratégicos como el automotriz, energético, manufacturero y de innovación tecnológica.

Hoy, los europeos representan ya inversiones en el estado superiores a los 1,200 millones de dólares y con esta visita suman ya quince países europeos cuyos embajadores, consejeros comerciales o representantes diplomáticos han sido recibidos en Coahuila, consolidando una estrategia permanente de promoción internacional que se impulsa en coordinación con la Oficina de Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, encabezada por Hilda Flores, la Secretaría de Economía y Pro Coahuila.

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