Cinco joyas priistas

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

En los tiempos actuales en que son pocos los aspirantes a un cargo político que cuentan con respaldo popular y carisma, los priistas tienen algunas joyas que comienzan a ser tentadas por otros partidos políticos.

La búsqueda de candidatos que permea dentro de una línea de electores cada día más escépticos, hace que sobresalgan estos personajes que son advertidos como parte de la amplia baraja de aspirantes a una candidatura en el proceso electoral del próximo año.

Se trata de tres hombres y dos mujeres, de los que tres de ellos son alcaldes y los otros diputados locales.

Dos de los hombres se ven como fuertes aspirantes a un gobierno estatal y una diputada local también está siendo considerada como opción para abanderar a un partido, sea el de su militancia o uno de los que los ven como joyas a las que intentarán convencer para abanderarlos.

Es una realidad que priistas y panistas no irán de la mano en la elección de 2027 y que las alianzas no se establecerán en esta ocasión, cuando menos entre estos dos partidos políticos.

Los llamados de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente priista, para unirse nuevamente, como lo hicieron los tricolores y los blanquiazules en 2021 y 2024, son desechados por la dirigencia panista, aunque han dejado abierta la posibilidad de que sus dirigencias locales sean las que tengan la palabra para establecer una alianza que pudiera darse de facto o que Acción Nacional no presente candidato en dicha zona.

Sin embargo, esas dos ideas solamente bullen en la mente de los panistas, pues los priistas no están dispuestos a ello.

Es por eso que los panistas han iniciado una labor de convencimiento para que las joyas priistas se adhieran a la causa panista, con la promesa de llevarlos como candidatos.

Los cuatro priistas aparecen bien posicionados en diversas encuestas, por lo que la dirigencia panista estudia la forma de jalarlos a sus filas.

Adrián de la Garza es uno de los aspirantes a gobernador por parte del PRI. Se trata del alcalde de Monterrey que ha ganado en tres ocasiones dicho ayuntamiento, derrotando en la última a Marina Rodríguez que apunta para ser la candidata de Movimiento Ciudadano.

Enrique Galindo, reelegido como presidente municipal de San Luis Potosí, está siendo atractivo para panistas, pero también para Morena, por lo que la disputa se daría entre ellos para que los represente, si es que el PRI no lo requiere. Morena no tiene un buen candidato a gobernador, ya que su mejor ficha es Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, que no quiere participar.

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc en la CDMX, es otra presa para las garras panistas que la ven como su candidata natural para la reelección, por lo que tendrá que definir si se queda en el PRI o acepta la oferta del PAN.

Paola Gárate Valenzuela es una diputada local del PRI que es la voz opositora en Sinaloa, dentro y fuera del Congreso y que ha resistido estoicamente los amagos de represión o de callarla, por lo que puede ser una alternativa para el gobierno estatal.

Elías Rescala es diputado local en el Estado de México y fue el único de su partido en ganar de mayoría en esa entidad, triunfando en un distrito de Naucalpan, municipio donde resulta ser un buen candidato para la alcaldía.

Los cinco han realizado una buena labor en los cargos que actualmente ostentan, han conectado con los ciudadanos y representan joyas de un priismo al que intentarán destruir sus adversarios en los comicios del próximo año.

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