Ahora sí, todo listo para que se apruebe el “plan B” de reforma electoral

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Luego de que la iniciativa presidencial de reforma constitucional en materia electoral fue desechada por el Senado, se espera que la semana que hoy inicia, el llamado “plan B” de la presidenta (con A) se entregue a la Cámara de Diputados, en donde una amplia mayoría de legisladores expresó de antemano su disposición a aprobar esos cambios.

Lo cierto es que la presidenta Sheinbaum ha dado a conocer las líneas generales de su proyecto de trasformación del sistema electoral del país, los detalles todavía están bajo reserva.

Sin embargo, eso no es importante para los legisladores del oficialismo, pues como ha sucedido en otros casos de iniciativas surgidas en Palacio Nacional, están siempre dispuestos a validarlos, eso sí, “sin cambiarles ni una coma”.

Otro factor que asegura el éxito de la reforma nacida en la sede del Poder Ejecutivo Federal es que, por tratarse de reformas a leyes secundarias o reglamentarias, sólo se requiere una mayoría simple, la cual tiene Morena por su cuenta, sin necesidad de sumar a las bancadas de sus rémoras del PT y PVEM, responsables del fracaso de la reforma constitucional, al votar en contra y romper así la mayoría calificada requerida para avalar cambios en la Carta Magna.

En esta ocasión, al Senado le tocará el segundo turno, la condición de Cámara revisora, pues como mencioné, todo indica que la primera fase para revisar el “plan B” les corresponderá a los diputados. Aun así, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, se apresuró a declarar que ellas y sus camaradas están listos para sancionar las reformas en cuento llegue a su poder la minuta que, seguramente, les remitirá la colegisladora.

Tal vez en su calidad de presidenta de la llamada Cámara alta, Castillo Juárez ya conoce al menos una parte de los cambios en proceso o sólo por su fe en la llamada Cuarta Transformación, se animó a comentar que “con este proyecto, se pretende ampliar la democracia en México, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana”.

En un mensaje que compartió en redes sociales, la senadora afirmó que también se tiene previsto discutir la solicitud de la presidenta de la República para la autorización de la salida de tropas mexicanas a Estados Unidos, a fin de que participen en el evento denominado “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, que se llevará a cabo del 6 de abril al 30 de mayo de este año.

Además, tendrá lugar la discusión sobre el nombramiento de Víctor Manuel Aguilar Pérez como embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo que estarán en espera del dictamen que presente la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Castillo Juárez indicó que como parte de la agenda legislativa también estarán atentos al dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, relativo a la iniciativa para mejorar las condiciones laborales de las y los jornaleros, al vincular las certificaciones para exportación con garantías de seguridad social, tanto de trabajadoras como de trabajadores agrícolas.

También, dijo que esperan que la Cámara de Diputados

apruebe los cambios a la Ley de Vivienda, que se armonizan con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en torno al concepto de vivienda adecuada.

Detalló que también se conmemorará un aniversario más de la Expropiación Petrolera que hiciera el Presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas del Río, en 1938, así como el natalicio “de un gran” presidente, Benito Juárez García, el 21 de marzo.

Una de las contadas personas que conoce hasta el mínimo detalle del programa para la aprobación del “plan B” es, naturalmente, la presidente Sheinbaum, uien durante su gira de fin de semana, desde Compostela, Nayarit, afirmó este domingo que ya existe consenso entre las fuerzas políticas aliadas para impulsar su llamado “plan B” en materia electoral, y adelantó que este mismo día prevé sostener una conversación telefónica con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para revisar los avances de la propuesta.

Los reporteros que cubrían sus actividades preguntaron a la mandataria si ya tenía el consenso de sus aliados que bloquearon la reforma constitucional

“Sí, ya salió una publicación”, respondió la presidenta al aludir un comunicado conjunto difundido el sábado por legisladores de Morena, PT y PVEM, en el que expresaron su respaldo al llamado “pan B” de la titular del Ejecutivo federal.

En documento publicado el reciente sábado 14, los partidos mencionados informaron que acompañan el llamado “plan B”.

“La Presidenta de la República ha sido contundente: el objetivo del nuevo proyecto de reforma constitucional es terminar con los privilegios que durante años han encarecido innecesariamente nuestro sistema político y destinar esos recursos, a través de programas sociales, al bienestar de la población”, informaron en un posicionamiento conjunto.

El texto, surgido luego de reuniones de los dirigentes de los partidos con la secretaria de Gobernación, agrega:

“Este planteamiento forma parte de los principios que han guiado al actual gobierno desde su inicio: la austeridad republicana; la convicción de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre; y la certeza democrática de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

La jefa del Ejecutivo no dejó de dedicarle cumplidos a su mentor y antecesor, el caudillo de la llamada Cuarta Transformación, al sostener que “durante años, hasta la llegada del presidente López Obrador al Gobierno, nuestro objetivo siempre fue acabar con el régimen de corrupción y privilegios”

La gobernante denunció que todavía quedan áreas en México de privilegios de funcionarios públicos, que reciben recursos públicos excesivos.

Al respecto, sostuvo que la reforma electoral que presentó “tiene el objetivo de disminuir, de acabar con los privilegios, en este caso de quiénes, pues de los partidos políticos y de las instituciones

electorales”

Añadió “al pueblo de México le parece excesivo” que se destine tanto recurso a los partidos políticos en un país con tantas necesidades, que los consejeros del INE ganen más que la

presidenta, que se repitan funciones del INE en los OPLEs, que se destinen muchos recursos para esas áreas para grandes salarios”.

Aseguró que la austeridad republicana tiene que ver con que se utilicen los recursos indispensables para la función pública y que la mayor parte del recurso público se vaya a la gente.

Al exponer la continuidad en la llamada Cuarta Transformación, Sheinbaum firmó que la lucha de su gobierno continúa siendo “porque el recurso público se vaya a la gente y también fortalecer la participación ciudadana, la verdadera democracia, la democracia del pueblo, es decir, que la gente elija a todos los diputados, aunque sean de representación proporcional, que la gente pueda decidir sobre temas de sus municipios, temas de sus estados»

Con relación a los privilegios en los Congresos locales, la mandataria federal presentó unatabla en la que se muestra el costo que tiene un legislador en cada entidad federativa, al tomar en cuenta el presupuesto asignado al Congreso local y la cantidad de legisladores.

A manera de ejemplo se refirió al Congreso de Baja California, en el cual cada legislador le cuesta al erario 34.8 millones de

pesos al año. Otro caso fue el de Morelos, donde cada legislador cuesta 31.8 millones de pesos y es un estado con “enormes

necesidades”.

Por ello, dijo, se requiere establecer un tope presupuestal máximo para los Congresos locales y el Senado.

Agregó que el ahorro se quedaría en el estado para atender las necesidades de la gente.

También reveló que se pretende reducir la cantidad de regidurías que tienen los municipios.

Sheinbaum también mencionó otro tema que ha sido una constante en la 4T, la consulta popular. Indicó que con ello se busca consultar a la gente en electorales como los montos asignados a los partidos políticos. Adelantó que propondrá que la revocación de mandato pueda realizarse en el tercer o cuarto año del gobierno, porque en este momento sólo se permite realizar en el cuarto año.

No obstante tanto optimismo acerca de la posibilidad de que se apruebe el “plan B”, la Presidenta se anticipó a un eventual rechazo. Si no se aprueba, dijo, “no pasa nada”.