Naucalpan es el municipio con menor robo de autos asegurados en el país: Isaac Montoya

Coordinación entre los tres órdenes de gobierno

Naucalpan, Méx.- En nuestro municipio hay resultados al bajar incidencia delictiva en base a cifras oficiales, afirmó el alcalde Isaac Montoya Márquez, de acuerdo a un comparativo del robo de vehículos asegurados de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) en 20 municipios con mayor incidencia. En este 2026 hay una disminución del 61% y se ubica con la mayor reducción en el país.

Acompañado por el Comisario Juan Carlos Quezada, destacó que en base a cifras de OCRA que trabaja con más de 23 aseguradoras y con todas las fiscalías y autoridades, en este 2026, Naucalpan se ubica en el lugar número 12 con un total de 110 vehículos, con un promedio diario de robo de vehículos de 1.9 con y sin violencia.

Asimismo, el alcalde destacó su asistencia a Palacio Nacional, junto con los 61 alcaldes de los municipios convocados por la Presidenta Claudia Sheinbaum, son los de mayor población y también con la mayor percepción de inseguridad que se viene arrastrando a lo largo del tiempo, en la que se detalló la Estrategia Nacional de Construcción de Territorios de Paz, la cual calificó de positiva por la coordinación estrecha entre las tres órdenes de gobierno, que se encaminó a programas para crear un tejido social, para recuperar la paz y la tranquilidad. Se estará trabajando con el tema de convocar a los jóvenes a participar en acciones comunitarias.

Montoya Márquez pormenorizó sobre los distintos programas y acciones que está llevando a cabo en todo el municipio como el torneo del denominada Mundial Social, así como Impulsando tu Salud en las comunidades, así como las 62 Huellas de la Transformación encaminadas a atender al 70% de las colonias que la administración pasada dejó en el olvido.

Respecto al comparativo de OCRA, en 2022 y 2023 Naucalpan estuvo en sexto sitio, en el 2024 en cuarta posición, en el 2025 en la quinta posición y en lo que va de este 2026, nos ubicamos en el doceavo lugar con una reducción de menos 61%. De igual forma a nivel nacional se disminuyó un menos 17%, el Estado de México disminuyo un menos 29% y la Ciudad de México un menos 26%, subrayó el Comisario.