Se intensifica “guerra de encuestas” en Edomex: Horacio Jiménez López

Ante proximidad de elecciones intermedias

Valle de México.- A poco más de un año de que inicie formalmente el proceso para las elecciones intermedias de 2027, el Estado de México ya experimenta una intensa actividad de mediciones de opinión pública, es decir , «guerra de encuestas», y en éstas posicionan a liderazgos y políticos que sí deben ser tomados en cuenta y otros aparecen de la nada y nadie los conoce.

Así lo expresó el politólogo Horacio Jiménez López, luego de asegurar que “estas métricas están perfilando a los posibles candidatos para las 125 presidencias municipales y las diputaciones locales y federales aunque en muchas encuestas están hechas a modo”.

Jiménez López destacó que proyecciones recientes sugieren un panorama complicado para Morena y el de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano podrían dar la sorpresa en los procesos electorales del 2027.

Mientras tanto, encuestadoras como Rubrum ya miden la aprobación para la reelección de alcaldes actuales, como es el caso de Isaac Montoya y Raciel Pérez, de Naucalpan y Tlalnepantla, respectivamente.

Sin embargo, la dirigencia del partido guinda, ha definido que sus candidaturas se decidirán mediante encuestas internas en junio de 2026, lo que acelera la promoción de perfiles locales.

El PAN y Movimiento Ciudadano han descartado oficialmente ir en coalición con el PRI para 2027, lo que obliga a cada partido a publicar encuestas que los posicionen como la «verdadera oposición» de forma individual.