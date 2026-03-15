Aplauden aprobación de recursos para becas en Atizapán de Zaragoza

Destinarán 52.2 mdp

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Propios y extraños reconocieron que el Cabildo de este municipio haya aprobado la convocatoria del Programa de Becas 2025-2027, el cual contará con un presupuesto de 52 millones 218 mil pesos para este 2026, con lo que se beneficiará a 17 mil 040 estudiantes con un apoyo económico que les permitirá continuar con sus estudios.

De acuerdo con la convocatoria, la beca será de tipo económico y consistirá en un pago único en efectivo, que se entregará durante el ciclo escolar 2026. Los apoyos van de 3 mil a 4 mil pesos y se otorgarán a un integrante por familia que estudie en nivel básico, medio superior o superior en instituciones públicas federales o estatales, así como a personas con discapacidad inscritas en escuelas o Centros de Atención Múltiple.

Derivado de la voluntad del presidente municipal Pedro Rodríguez y de los integrantes del Cabildo, el presupuesto del programa se incrementó en poco más de 4 millones de pesos, lo que permitirá favorecer a más estudiantes del municipio, reafirmando el compromiso de esta administración con la educación de las y los atizapenses.

Para conocer los requisitos, la ciudadanía puede acceder a la página https://atizapan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/03/4_CONVOCATORIA_BECAS_2026. El registro en línea para el Programa de Becas 2025-2027 se realizará del lunes 6 al viernes 24 de abril de 2026.

Los resultados se darán a conocer a partir del 8 de junio de 2026 y la entrega de becas está programada para los días 16 y 17 de junio, para nivel básico, y 18 de junio para nivel básico, medio superior y superior, becas por excelencia académica y diferentes discapacidades, en caso de resultar beneficiados.