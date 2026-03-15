Celebra Enrique Vargas del Villar que no se aprobara la reforma electoral

Valle de México.- Tras la votación de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, el senador Enrique Vargas del Villar reconoció a los partidos (PVEM) y (PT) por no ceder a las presiones que se realizaron desde el Gobierno de México y desde (Morena) para que se aprobara esta reforma, que atentaba contra la representatividad en el Poder Legislativo. El senador Vargas del Villar, dijo que “vienen meses complicados en el país y debemos trabajar en conjunto y en unidad, por lo que celebro que ésta no haya sido aprobada con el respaldo de la mayoría de los partidos, porque ésta atentaba contra México, por eso reconozco a los diputados y senadores del Partido Verde y del PT por no ceder a estas presiones y sostener esta postura por el bien de nuestro país”, resaltó.