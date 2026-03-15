Unen deporte, salud y ambiente en beneficio de la población del Valle de México

Campaña de Conagua en IMSS

Los basquetbolistas Eduardo Nájera, Nataly Gutierrez y Horacio Llamas impartirán clínicas deportivas

El Gobierno de México, mediante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), unen esfuerzos en materia de deporte, salud y ambiente, para fomentar en la población del Valle de México actividades deportivas en un ambiente natural especializado, como el Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT).

La Coordinadora del PELT, Vannesa Bohórquez López, destacó que el parque es un espacio creado para proteger el medio ambiente, las condiciones hídricas y el deporte, debido a que, en sus cuatro mil hectáreas, se incluye una zona deportiva de 267 hectáreas, donde se incentivan actividades que contribuyen a la salud pública de los habitantes del Valle de México, principalmente de la zona oriente.

En ese contexto, anunció que en el parque ecológico, los basquetbolistas Eduardo Nájera, quien se desempeñó en los equipos estadunidenses Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Denver Nuggets, New Jersey Nets y Charlotte Bobcats, así como Nataly Gutierrez, seleccionada nacional, impartirán una clínica deportiva de básquetbol dirigida a 300 niñas y niños, quienes tendrán la oportunidad de aprender fundamentos técnicos del juego y valores del deporte.

Señaló que estas clínicas continuarán con la participación de otros deportistas destacados, entre ellos Horacio Llamas, primer mexicano en la NBA y jugador del equipo Phoenix Suns, así como Mauricio Ramos, jugador profesional de básquetbol, seleccionado nacional y entrenador FIBA.

El Coordinador Técnico de Cultura Física y Deporte del IMSS, Héctor García Antonio, señaló que esta actividad, que incluirá clínicas deportivas de otros rubros, como boxeo, béisbol y fútbol, tiene como propósito impulsar la práctica deportiva, fomentar la disciplina y el trabajo en equipo, así como promover hábitos de vida saludables, brindándoles una valiosa oportunidad de aprendizaje e inspiración junto a destacados referentes de diversos deportes.

Por ello, adelantó, no sólo se impartirá esta clínica deportiva, sino que se llevará a cabo toda una serie de actividades en pro de la salud física y mental de la población, tanto regional como nacional.

Hizo énfasis en que, al mismo tiempo, se promoverán hábitos adecuados de salud, no sólo en menores de edad, sino también en sus familias, con lo cual se contribuirá a tener niñas, niños y adultos más saludables.

Eduardo Nájera y Nataly Gutierrez coincidieron en la importancia que tuvo para ellos conocer el deporte en su infancia, por lo que ahora toman como un deber compartir sus conocimientos, experiencia y motivación, principalmente con las niñas y los niños, ya que representan una gran oportunidad de incidir en las familias y, por tanto, en el bienestar de la población.

Finalmente, se reiteró el compromiso del Gobierno de México de fomentar espacios ambientales, culturales y deportivos para procurar el bienestar de la población.