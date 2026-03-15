Hospital Regional del ISSSTE en Veracruz atiende con éxito caso cardiovascular de alta complejidad en paciente de 79 años

Equipo médico llevó a cabo una angioplastia coronaria percutánea

El Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) Veracruz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo de Martí Batres Guadarrama, atendió con éxito un caso de alta complejidad cardiovascular en una paciente de 79 años, quien ingresó con un cuadro de angina inestable y antecedentes de hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus de más de 12 años de evolución e insuficiencia cardíaca crónica.

Durante la valoración clínica se identificó un patrón electrocardiográfico de Wellens, considerado un indicador de alto riesgo de infarto agudo al miocardio, por lo que el equipo de hemodinamia y cardiología intervencionista activó de inmediato el protocolo de atención especializada.

Se realizó un estudio diagnóstico que confirmó enfermedad coronaria multivaso severa, es decir, condición en la que dos o más arterias coronarias principales presentan estrechamientos. Ante la gravedad del cuadro, el equipo médico llevó a cabo una angioplastia coronaria percutánea, mediante la cual se colocaron con éxito dos stents (tubos) liberadores de fármaco de última generación, para abrir las arterias afectadas y restablecer el flujo sanguíneo.

Actualmente, la paciente presenta evolución favorable y continúa bajo manejo integral con terapia de doble antiagregación plaquetaria y control metabólico estricto.

Su hija, Lourdes Palacio, expresó su agradecimiento al personal médico y de enfermería por la atención brindada, y destacó el Trato Digno recibido durante todo el proceso de atención.

“El cateterismo que le realizaron a mi madre aquí en el ISSSTE salió perfecto. Agradezco el trato de los doctores y enfermeros; fueron muy amables con nosotros”, aseguró.

Con acciones como esta, el ISSSTE reafirma su compromiso de brindar atención médica especializada, oportuna y con sentido humano para el bienestar de la derechohabiencia.