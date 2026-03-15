Delfina Gómez le apuesta a la educación con mejores instalaciones y mobiliario

Invierte más de 20.5 mdp en escuelas de Amecameca

Beneficia a más de 5 mil estudiantes de educación básica y media superior de 26 planteles

Amecameca, Estado de México.– En beneficio de 5 mil 506 estudiantes de educación básica y media superior de Amecameca, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó infraestructura educativa y mobiliario escolar para 26 planteles del municipio, con una inversión superior a 20.5 millones de pesos, acción que se suma a la estrategia de hacer de “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”.

“Como gobierno estatal en temas de movilidad, seguridad, salud, campo, desarrollo urbano, desarrollo económico e infraestructura, en todo territorio estatal queremos establecer este año como el “Año de las Obras para el Estado de México”, indicó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Durante el evento, realizado en la Escuela Preparatoria Anexa a la Normal de Amecameca, se especificó que se realizaron obras de infraestructura como la instalación de un sistema captador de agua pluvial, la construcción de techumbres e impermeabilización de edificios escolares. Además, los apoyos incluyen sillas, pupitres, juegos didácticos, material para educación física e instrumentos de bandas de guerra; así como mobiliario para docentes.

En total, durante la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en el municipio de Amecameca se han invertido más de 33.1 millones de pesos en becas, obras, equipamiento y material educativo por parte de los Gobiernos Estatal y Federal.

Durante su visita a la Región de los Volcanes, la mandataria estatal dirigió un mensaje a estudiantes y docentes, en el que destacó el papel de la educación en el desarrollo de la entidad y alentó a las y los jóvenes a continuar su preparación académica.

Al evento asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Ivette Topete García, Presidenta Municipal de Amecameca; Jenaro Martínez Reyes, Secretario General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, y María Antonia Oliva Cervantes, Directora de la Escuela Preparatoria Anexa a la Normal de Amecameca.