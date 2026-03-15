Macrolibramiento Mexiquense reducirá tiempo de traslado al AIFA

Facilitará la movilidad de más de 25 mil vehículos diariamente

Tlalnepantla, Estado de México.– Con la construcción del tramo 0 del Macrolibramiento Mexiquense, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, facilitará la movilidad de más de 25 mil vehículos diariamente en la zona norponiente de la entidad y reducirá hasta 25 minutos el traslado hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Esta nueva infraestructura se desarrolla en los municipios de Tlalnepantla y Naucalpan, en el marco de la estrategia “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”; cuenta con una extensión de 10.7 kilómetros y contempla la construcción de un viaducto elevado de aproximadamente tres kilómetros, así como gasas de incorporación y salida para facilitar la circulación vehicular.

Jessica Sánchez, Subdirectora de Proyectos del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), destacó que actualmente los traslados hacia el AIFA desde esta zona pueden superar una hora y media en horarios de alta demanda. “Mejorará para que el Estado de México y los mexiquenses puedan trasladarse con mayor agilidad y seguridad, tanto de oriente a poniente”.

Añadió que la obra contempla repavimentación de vialidades, instalación de nueva iluminación, construcción de pasos peatonales y plantación de flora a lo largo del trazo, con el objetivo de ofrecer una infraestructura moderna, segura y funcional.

El tramo 0 del Macrolibramiento Mexiquense conectará con Periférico Norte, el Viaducto Bicentenario y la autopista Naucalpan-Ecatepec, además de enlazar con vialidades urbanas de Naucalpan y Tlalnepantla, para fortalecer la movilidad regional y la conexión entre municipios del Oriente del Estado de México, como Nezahualcóyotl y Ecatepec, y con zonas industriales, corporativas y logísticas del Valle de México.

El beneficio de esta obra ya es reconocido por usuarios de la región. “Está perfecto, la verdad es que sí. Nosotros que venimos de lejos, pues nos ahorra bastante tiempo”, señaló Rubyn Mora, quien transita usualmente hacia el Estado de México desde Tizayuca, Hidalgo.

Se prevé que la obra concluya en diciembre de 2026, consolidándose como una alternativa vial estratégica para reducir la saturación vehicular y mejorar la conectividad hacia uno de los principales nodos aeroportuarios del país.