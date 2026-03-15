Emmanuel celebra 50 años de exitosa Trayectoria Artística

En la Catedral Metropolitana

Consolidándolo como ícono del pop latino y la balada romántica

Por: Asael Grande

La Arquidiócesis Primada de México celebró en la Catedral Metropolitana 50 años de exitosa trayectoria musical del cantante Emmanuel, consolidándolo como ícono del pop latino y la balada romántica desde su debut en 1976 tras ganar el concurso “La Voz”. La misa de acción de gracias fue presidida por Mons. Ramón Castro Castro.

A lo largo de los 50 años que abarcan su trayectoria, Emmanuel ha marcado profundamente el soundtrack de la vida de millones de personas con temas icónicos como La chica de humo, Todo se derrumbó, Tengo mucho que aprender de ti y El día que puedas, entre muchos otros, que se han convertido en himnos de las décadas de los 80s y 90s: “cincuenta años de trayectoria se siente despertar de un sueño, no te poner metas para eso, creo que no cejas una distancia, cantas y cantas, y te entregas, te das, te entregas y buscas, te arriesgas a hacer cosas nuevas, algunas funcionan, otras no, pero la esperanza no debe de mermar, la fe de que siempre puede ocurrir algo, siempre tenemos la esperanza de que las cosas funcionen, la vigencia se logra arriesgándose a hacer cosas nuevas, que no salgan de ti, es decir, que no vayan más allá de lo que tú eres, porque tú eres esto, y no puedes pretender ser otra cosa que no seas tú, pero adentro de lo que tú eres, puede haber evolución, puede haber cambio, puede haber búsqueda, creo que ha sido mi camino en estos cincuenta años, ha sido un camino de buscar, encontrar, de arriesgarme”, dijo en entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN.

Durante la misa de acción de gracias, que contó con música y la voz del tenor mexicano, Fernando de la Mora, quien interpretó Ave María, tuvo la presencia de la familia y amigos de Emmanuel: sus hijos, Alexander Acha, Giovanna Acha Alemán, Martinique Acha; su esposa, Mercedes Alemán; amistades como Mijares, Mariano Osorio, Yuri, Aida Cuevas, y Fernanda Familiar: “acompañado de mi familia, amigos maravillosos, Yuri, Mijares, Aida Cuevas, Lucero no pudo venir, anda en un viaje, un montón de amigos que estaban ahí, que me han acompañado durante toda mi carrera, me han acompañado, con sus pláticas, con sus aplausos, con sus críticas, y un público a quien le debo todo, porque el público me ha acompañado, los que me han sostenido, los que han estado conmigo estos cincuenta años, unos se habrán adherido más tarde, son los jóvenes que han llegado a esta carrera, que han descubierto mis canciones, que se han enamorado de ellas, y que ahora van a los shows, yo feliz de poder alimentar esos corazones con esta clase de música; esta carrera es un sueño, un descubrir tropiezos, alegrías, encuentros, aciertos, pero siempre con la ilusión, nunca he perdido la ilusión, nunca he salido a un escenario sin ilusión, y aburrido”.

En la última década, su gira Twor Amigos, junto a Manuel Mijares, se ha convertido en un fenómeno de taquilla sin precedentes en el Auditorio Nacional, demostrando su conexión con múltiples generaciones. Para conmemorar medio siglo, el artista mexicano conmemora este hito en 2026 con un espectáculo sinfónico, una misa de acción de gracias en la Catedral Metropolitana, además de su participación con el set ‘Música Pa’ Mandar a Volar’ en el festival Vive Latino 26.

De los ruedos

a los escenarios

Emmanuel es uno de los cantantes de balada pop más influyentes del mundo de habla hispana, con una carrera de casi cinco décadas, millones de discos vendidos y reconocimiento internacional.

Nacido como Jesús Emmanuel Arturo Acha Martínez el 16 de abril de 1955 en Ciudad de México, es hijo de la cantante de copla Conchita Martínez y del torero Raúl Acha “Rovira”. Antes de consolidarse como figura de la música, tuvo un breve paso por el mundo taurino, pero pronto encaminó su vida profesional hacia el canto y la composición.

Su gran oportunidad llegó en 1976, cuando ganó el concurso de la canción de El Heraldo de México, apadrinado por el tenor Pedro Vargas, lo que le abrió la puerta a la industria discográfica. Ese mismo año lanzó su primer álbum, 10 razones para cantar, con el sello RCA, marcando el inicio de una trayectoria que pronto rebasaría las fronteras mexicanas.

El auge del ídolo ochentero

A finales de los setenta y durante los años ochenta, Emmanuel se consolidó como una de las voces más populares del pop romántico latinoamericano. Discos como Amor sin final (1977) y Al final (1979) lo proyectaron internacionalmente y lo llevaron a escenarios como el Festival de la OTI.

El punto de quiebre llegó con Íntimamente (1980), producido por Manuel Alejandro, considerado el álbum más vendido de su carrera y uno de los más exitosos del pop en México, con millones de copias comercializadas. De ahí surgieron clásicos como “Quiero dormir cansado”, “Insoportablemente bella” y “Todo se derrumbó dentro de mí”, temas que definieron el sonido romántico de una generación.

Durante esa década editó álbumes como Tú y yo (1981), En la soledad (1983), Emmanuel (1984) y Desnudo (1986), en los que consolidó éxitos como “Toda la vida”, “Pobre diablo” y “La chica de humo”. Sus espectáculos se caracterizaron por montajes escénicos ambiciosos, y ofreció conciertos multitudinarios en plazas emblemáticas como el Zócalo de la Ciudad de México y la Plaza México.

Un artista vigente y en

constante reinvención

Lejos de quedar anclado en la nostalgia, Emmanuel ha mantenido presencia activa en la música desde los años noventa hasta la actualidad. Ha publicado discos en vivo, recopilatorios y proyectos como Retro y Acústico en vivo, que le valieron discos de platino y reafirmaron el peso de su catálogo en nuevas generaciones.

En 2011 recibió el Billboard Latin Music Lifetime Achievement Award, reconocimiento a su trayectoria dentro de la música latina. Ese mismo espíritu de renovación lo llevó a lanzar Inédito (2015), del que se desprende el sencillo “Ella”, compuesto por Paty Cantú y Ángela Dávalos, que se colocó en las listas de popularidad en México.

En 2017 emprendió la gira Two’s Amigos junto a Manuel Mijares, una serie de conciertos que se extendió por más de tres años gracias a la respuesta del público. En 2021, la Academia Latina de la Grabación lo distinguió con el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy, subrayando su aportación al desarrollo de la música iberoamericana.

Un legado

generacional

Con más de 35 millones de discos vendidos y alrededor de 17 álbumes de estudio, Emmanuel es considerado un ícono del pop melódico en español. Su estilo, que combina la balada romántica con arreglos pop y una presencia escénica cuidada, lo ha convertido en referencia obligada para varias generaciones de intérpretes.

Temas como “Quiero dormir cansado”, “Todo se derrumbó”, “Toda la vida” y “La chica de humo” siguen sonando en radio, plataformas digitales y conciertos, manteniéndolo vigente en el imaginario colectivo. A sus décadas de trayectoria, continúa presentándose en vivo y celebrando una carrera que, según ha dicho, se ha construido a base de disciplina, búsqueda de nuevos retos y una conexión constante con su público.