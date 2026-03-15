Donald Trump promete reabrir el disputado estrecho de Ormuz

Irán persiste en sus amenazas

Estados Unidos envía un contingente adicional de barcos anfibios y miles de infantes de Marina a la zona

En medio de un nerviosismo en el sector petrolero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió reabrir el estrecho de Ormuz, mientras que Irán persiste con sus amenazas de atacar a todo buque petrolero que pase por esa zona.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que su departamento tiene un plan para asegurar el tráfico marítimo por ese cuello de botella del comercio global y sus fuerzas están “resolviendo” los intentos de Irán de mantenerlo cerrado.

“No hace falta que se preocupen por esto”, señaló el jefe del Pentágono, mientras su administración intenta estabilizar los precios del crudo e Irán intensifica sus ataques contra los buques en la zona. Hegseth también ha afirmado que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, se encuentra “herido, probablemente desfigurado”. Mientras, en una señal de la preocupación por los acontecimientos en Ormuz, el Pentágono envía un grupo adicional de barcos anfibios y miles de infantes de Marina a la zona.

“Hay una razón por la que elegimos destruir la Armada iraní como uno de nuestros objetivos principales”, ha explicado Hegseth en una rueda de prensa celebrada horas después de que Estados Unidos anunciara la muerte de seis de sus militares al estrellarse un avión cisterna en Irak. “Tenemos un plan para cada opción. No vamos a permitir que este Estrecho continúe en disputa”, ha apuntado.

Las declaraciones del secretario de Estado de Defensa forman parte de un intento de la administración estadounidense de tranquilizar a los mercados, enviar el mensaje de que la guerra está bajo control y cerca de su fin, y convencer a las navieras de mantener el tráfico a través del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz que le da entrada y por el que pasa el 20% del petróleo mundial. El propio presidente estadounidense, Donald Trump, ha instado a los buques comerciales a “demostrar valentía” y atravesar el paso.

Pero pese a los comentarios oficiales y las palabras desafiantes de Hegseth, Irán sostiene que mantendrá cerrada esa vía marítima y continúa lanzando drones contra objetivos en sus países vecinos. El precio del barril de petróleo Brent ronda los 100 dólares (unos 87 euros), pese a que Estados Unidos ha levantado temporalmente algunas sanciones contra Rusia para facilitar que ese país exporte crudo y aliviar la presión sobre los precios globales.

Poco después de la rueda de prensa del Pentágono, dos altos cargos han informado a varios medios estadounidenses sobre el envío de refuerzos a la zona. El contingente está compuesto por tres barcos anfibios y una unidad expedicionaria de infantes de marina de unos 2.200 militares, según la cadena de televisión ABC News.

Desesperación de Irán

Según el jefe del Pentágono, las acciones de Teherán representan la “desesperación” de un país que está a punto de ser derrotado. También niega las acusaciones que responsabilizan a su Gobierno de no haber previsto la posibilidad de que Irán cerrase el Estrecho para desatar el caos en la economía mundial, la razón por la que administraciones estadounidenses pasadas se abstuvieron de intentar cualquier medida militar de calado contra la República Islámica.

“Nunca antes un ejército moderno y capaz, que Irán tenía, ha sido destruido y quedado inútil para el combate de manera tan rápida”, ha presumido Hegseth, en el tono triunfal y beligerante que le ha caracterizado en sus comparecencias públicas desde el comienzo de la guerra.

“Con cada hora que pasa, sabemos, y ellos también, que las capacidades militares de ese régimen maligno se pulverizan”, ha asegurado. “A duras penas pueden comunicarse, mucho menos coordinarse. Están confusos, y lo saben. ¿Nuestra respuesta? Seguiremos presionándoles, empujando, avanzando. No habrá cuartel ni piedad para nuestros enemigos”, ha sostenido un secretario de Defensa que menciona con frecuencia a Dios y ha recitado en alguna ocasión versículos de la Biblia en sus ruedas de prensa.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de la defensa estadounidense, el general Dan Caine, apunta que la prioridad para reabrir el estrecho es “atacar las actividades de minado de Irán, sus bases navales y sus almacenes, además de los misiles que podrían influir en la situación”. El máximo mando militar estadounidense también ha asegurado: “[Este viernes] será nuestro día más intenso en lo que respecta a ataques cinéticos en la zona de operaciones”.

El secretario de Defensa también ha aludido a la muerte de los seis soldados estadounidenses, a los que ha calificado de “héroes”. El Comando Central, responsable de las fuerzas de este país en Oriente Próximo, ha indicado que los cuatro perecieron cuando se estrelló el avión cisterna KC-135 que tripulaban en el oeste de Irak. Según el CentCom, en el incidente estuvo implicado otro avión estadounidense, y no se debió a fuego hostil ni fuego amigo. Desde el comienzo de la guerra han muerto una decena de soldados estadounidenses y cerca de 150 han resultado heridos.

EU afirma que el líder supremo iraní está herido y “probablemente desfigurado”

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, está herido y “probablemente desfigurado”, lo que explicaría que su primer mensaje a su país, el jueves, fuera leído en un informativo. El Gobierno estadounidense ha ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de dólares (unos 9 millones de euros) para quien ofrezca información sobre el paradero del ayatolá y otros líderes iraníes.

El jefe del Pentágono aseguró que el régimen iraní, con sus líderes escondidos en búnkeres e incapaces de comunicarse, está sumido en el caos.

Por su parte, Israel ha perpetrado una nueva oleada de ataques contra objetivos del régimen en Teherán y otras ciudades, así como contra Hezbolá en Líbano, e Irán ha respondido con ataques con drones y misiles contra los países del entorno. Además, EU ha confirmado la muerte de los seis tripulantes del avión cisterna KC-135 siniestrado el jueves en Irak y ha reiterado que el suceso no está relacionado con la guerra.