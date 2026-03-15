CSP: Colima recibirá más de 11 mil mdp para obras de infraestructura carretera y agua

Entre 2025 y 2026

Es una inversión muy importante para el estado, destaca

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que entre 2025 y 2026 Colima recibirá una inversión histórica de más de 11 mil millones de pesos (mdp), de los que 8 mil 866 mdp se destinarán a obras de infraestructura carretera, puentes y caminos, mientras que para acciones en materia hidráulica serán cerca de 2 mil 700 mdp, lo que se suma a los 6 mil 52 mdp que recibe esta entidad por los Programas para el Bienestar.

“Colima recibe, además de las aportaciones de ley del Gobierno de México de los recursos federales, 6 mil 52 millones de pesos en Programas del Bienestar. Y como lo hemos señalado entre 2025 y 2026 estará recibiendo más de 10 mil millones de pesos en obras de infraestructura, en agua y caminos, es una inversión histórica para Colima, además de lo que ya conocen las obras relacionadas con el Puerto de Manzanillo, es una inversión muy importante para Colima y estamos muy contentos de estar aquí”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en la Sexta Región Naval.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que con la inversión en carreteras, puentes y caminos generarán cerca de 26 mil 600 empleos directos e indirectos. Los recursos se destinarán al MegaBachetón para intervenir 184 kilómetros (km) de un total de 271 de la Red Federal Libre de Peaje.

Además se trabaja en puentes y distribuidores viales: El libramiento Arco Norte, que entrará en operación en marzo de este año; el libramiento Arco Sur, con un avance del 78 por ciento; el puente El Chical, de 736 metros de longitud; el puente Presa Las Trancas, que se concluirá en abril; el puente Las Tunas, cuyas obras se terminan en noviembre; el puente Barrio V, que concluye en marzo 2027; el puente de ingreso principal a Manzanillo, cuya obra inicia en mayo y el recinto portuario Tapeixtles “la Flechita”, cuyos trabajos arrancan en abril.

Agregó que también se interviene la autopista Armería-Manzanillo, que concluye en diciembre de 2026. En cuanto a caminos artesanales, se da continuidad a los ubicados en Plan de Zapote-Ixtlahuacán y entronque Villa de Álvarez-Minatitlán-Campo 4-Lagunitas; serán 6 km este año.

El director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó que la inversión hidráulica duplicará el suministro de agua, a través del programa Agua para Colima que se trata de un acueducto de 21 km, una planta potabilizadora, una de bombeo y tanques de almacenamiento, con ello aumentará el volumen de agua disponible para Colima y Villa de Álvarez en beneficio de 238 mil habitantes. En el caso de infraestructura hidroagrícola, se construirá la Presa Derivadora Armería que mejorará las condiciones de los cultivos en alrededor de 4 mil hectáreas.

Detalló que en 2025 se realizaron 151 obras como redes de conducción, rehabilitación de pozos, plantas de bombeo y potabilizadoras con una inversión de 198 mdp en beneficio de diferentes colonias del estado.

Reducción anual del 26 por ciento en homicidios dolosos en Colima

El Gobierno de México informó que en Colima, la Estrategia Nacional de Seguridad ha logrado una reducción anual del 26 por ciento en el homicidio doloso, al pasar de 2.3 en 2024 a 1.7 en 2025 en el promedio diario de víctimas.

Desde Manzanillo, Sheinbaum Pardo, destacó que la reducción de los homicidios dolosos, que a nivel nacional es de 44 por ciento, así como en entidades como Colima,demuestra que la honestidad y acabar con los privilegios da resultados.

“La honestidad da resultados, acabar con los privilegios da resultados, apoyar al que menos tiene da resultados. Un gobierno que se dedica a gobernar y no a la frivolidad da resultados. Un gobierno que cree en su pueblo da resultados. Y así como se han dado resultados en la disminución de la pobreza, de igual manera estamos dando resultados en la disminución de la violencia.

“Y hay que recordar esta gráfica siempre, porque esto fue la guerra contra el narco, de Calderón: aumento de homicidios de 28.6 a 70.9 diarios. Este fue el resultado del gobierno de Peña: aumento de homicidios de 70.9 a 87.9 en 6 años, no, a 100.5, porque 2018 todavía es el año de Peña Nieto, fíjense, de 63.2 a 100.5. Y después, con el Presidente López Obrador comienza a disminuir, se rompe la inercia de seguir subiendo, comienza a disminuir. Y nosotros hemos reducido, si tomamos en cuenta febrero del 2026, de 91.7 a 50.2”, explicó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en la Sexta Región Naval.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, agregó que el promedio diario tuvo una disminución mensual del 25 por ciento entre noviembre de 2024, con 2.87 a febrero 2026 con 2.14, mientras que, en el municipio de Colima, la reducción es del 14 por ciento, respecto a septiembre de 2024.

Tendencia a la baja en delitos de alto impacto

Agregó que en los delitos de alto impacto también hubo una tendencia a la baja con una disminución del 27 por ciento, al pasar de un promedio diario de 3.33 en noviembre de 2024 a 2.43 en febrero de 2026.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó el fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad en Colima con el despliegue de 4 mil 452 elementos, entre efectivos y agentes de investigación, con lo que del 1 de octubre de 2024 al 10 de marzo de 2026 fueron detenidas 2 mil 790 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron más de cuatro toneladas y media de droga, así como 262 armas de fuego y 4 mil 790 cartuchos. Asimismo, con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio de 2025 al 28 de febrero de 2026, la incidencia de este delito tuvo una reducción del 12.1 por ciento, se aperturaron 93 carpetas de investigación y se atendieron 24 casos de secuestro virtual.

La subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena Molina, puntualizó que en el marco del eje de Atención a las Causas, en Colima, las Mesas de Paz estatales se reunieron 351 veces, las regionales 690, alcanzando 362 acuerdos. A la fecha se han brindado 39 mil 206 servicios y trámites, se realizaron 26 mil 120 visitas casa por casa, se instalaron 24 Comités de Paz, 27 Ferias de Paz y se recuperaron nueve espacios públicos.

Además, con Sí al Desarme, Sí a la Paz del 1 de octubre de 2024 al 12 de marzo de 2026 se canjearon de forma voluntaria por dinero en efectivo 58 armas de fuego entre ellas 35 armas cortas y 18 largas, también se han intercambiado 305 juguetes bélicos por opciones didácticas.

El Gobierno de México informó que en Colima, la Estrategia Nacional de Seguridad ha logrado una reducción anual del 26 por ciento en el homicidio doloso, al pasar de 2.3 en 2024 a 1.7 en 2025 en el promedio diario de víctimas. Sheinbaum Pardo, destacó que la reducción de los homicidios dolosos, que a nivel nacional es de 44 por ciento, así como en entidades como Colima, demuestra que la honestidad y acabar con los privilegios da resultados.