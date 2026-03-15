Matilda, El Musical, arrasa en el Centro Cultural Teatro 1

Una producción dirigida por Nick Evans

Tras su estreno, se ha consolidado como un éxito rotundo de taquilla familiar

La adaptación mexicana de Matilda, el musical, basada en la obra de Roald Dahl con libreto de Dennis Kelly y música de Tim Minchin, debutó con gran aceptación en el Centro Cultural Teatro 1 (CCT1), en la Ciudad de México.

Esta puesta en escena, producida por Alejandro Gou y coproducida por Guillermo Wiechers, ofrece funciones de viernes a domingo (viernes 20:00, sábado 17:00 y 20:30, domingo 13:00 y 18:00), y ha sido calificada como una experiencia visual dinámica gracias a su iluminación de última generación, videomapping y escenografía automatizada.

Desde su gran estreno, anunciado con intensa promoción en redes sociales y medios, Matilda ha generado expectación y ha llenado salas, consolidándose como uno de los montajes familiares más exitosos de la temporada en la Ciudad de México. La obra celebra temas como la imaginación, la valentía infantil y el poder de la lectura, atrayendo a públicos de todas las edades en un formato de gran escala que recuerda éxitos internacionales de Londres (2011) y Broadway (2013).

La dirección de Nick Evans, conocido por Jesucristo Súper Estrella en México, ha sido elogiada por integrar coreografías, vestuario y diseño de audio de alta calidad, convirtiendo cada número en un espectáculo emotivo y visualmente impactante.

El reparto adulto lidera con Jaime Camil en el rol icónico de Tronchatoro, la estricta directora escolar interpretada tradicionalmente por hombres, como en las versiones originales con Bertie Carvel.

Ricardo Margaleff y Verónica Jaspeado dan vida a los excéntricos Señor y Señora Wormwood, padres de Matilda. María Elisa Gallegos y Gloria Aura alternan como Señorita Miel, la aliada maestra de la protagonista. Gicela Sehedi interpreta a Señora Phelps, la bibliotecaria que fomenta la imaginación.

Las jóvenes actrices Lara Campos, Raffaella, Emilia y Elena alternan el protagónico de Matilda.