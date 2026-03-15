Michael Is Back: El rey regresa al Metropólitan

El próximo 25 de abril

Estefan Jackson ofrece un espectáculo visual y auditivo de primer nivel

Por Arturo Arellano

Los fanáticos del Rey del Pop tienen una cita imperdible con Michael Is Back, el espectáculo tributo protagonizado por Estefan Jackson, considerado uno de los mejores imitadores de Michael Jackson en Latinoamérica y reconocido entre los cinco más destacados del mundo. Después de su última función antes de la pandemia, el artista regresa al Teatro Metropólitan el 25 de abril con un montaje renovado, lleno de energía, luces y emoción.

“Es un tributo completo, con bailarines, vestuarios, efectos visuales y coristas. No llevamos músicos en vivo, pero usamos las pistas originales de Michael. Es volver a este recinto y al corazón de los fanáticos”, comentó Estefan en entrevista para DIARIO IMAGEN.

De los Jackson Five al último hit

La esencia del espectáculo recorre toda la trayectoria musical del ícono, desde los pasos juveniles con los Jackson Five hasta los éxitos de sus últimas etapas creativas.

“Me voy a apegar mucho a los temas que no pueden faltar: Bad, Dangerous, Smooth Criminal, entre otros. Todo con grandes coreografías y un concepto completamente visual y auditivo. Queremos que la gente salga con un buen sabor de boca”, explicó.

El artista adelantó que el show incluirá también temas que Michael nunca interpretó en vivo, buscando ofrecer una experiencia diferente incluso para los seguidores más leales.

Para Estefan Jackson, encarnar a Michael implica mucho más que imitar su voz o sus pasos: “No es un artista fácil de representar. Tenía un nivel de profesionalismo altísimo. Por eso cuidamos cada detalle de la producción —la iluminación, los videos, los vestuarios y la sincronización escénica— para acercarnos lo más posible a su esencia”.

El performer también reflexionó sobre la industria musical contemporánea: “Antes los artistas eran completos: cantaban, componían, bailaban y creaban tendencias. Hoy muchos se hacen virales, pero no alcanzan ese nivel. Michael, como Madonna o Cyndi Lauper, marcó un estándar que difícilmente volveremos a ver”.

El legado vive en nuevas generaciones

Uno de los aspectos que más emociona a Estefan es ver cómo niños y jóvenes siguen conectando con Michael Jackson, a pesar del paso del tiempo “A mis shows llegan familias enteras: abuelos, padres y pequeños de cinco años vestidos como él. Eso me llena de orgullo, porque demuestra que Michael sigue vigente y su mensaje artístico sigue inspirando”.

El artista también destacó una coincidencia especial: “El 24 de abril se estrena la biopic oficial de Michael en cines, y nosotros estaremos el 25 en el Metropólitan. Es bonito que se alineen estas fechas, justo cuando el legado de Michael vuelve a renacer”.

Con más de 30 años de carrera rindiendo tributo al Rey del Pop, Estefan Jackson promete un espectáculo de una hora cuarenta minutos que combina talento, precisión y emoción, ideal para todas las edades “Michael es eterno. Nosotros solo tratamos de mantener vivo su legado con respeto y calidad”, concluyó.

Michael Is Back by Estefan Jackson Fecha: Sábado 25 de abril de 2026 Lugar: Teatro Metropólitan, Ciudad de México Duración: 1 hora 40 minutos Boletos: Ticketmaster