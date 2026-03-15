Clara Brugada entrega rehabilitación de unidades habitacionales en la Narvarte

Impulsa seguridad con detectores de gas

– La jefa de Gobierno informó avances en movilidad eléctrica para Metrobús y RTP

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de los trabajos de mantenimiento en la unidad habitacional de la colonia Narvarte. Durante el evento, la mandataria señaló que previo a estas intervenciones se presentaba una falta de atención sistemática en caminos y complejos habitacionales de la zona, por lo que se procedió a la entrega de tres unidades habitacionales totalmente recuperadas.

En el caso específico de este complejo, se realizó una inversión de tres millones y medio de pesos. Además, se informó que en un terreno aledaño se construirá una Utopía, proyecto que se suma a la meta sexenal de contar con 100 espacios de este tipo en la Ciudad de México para el año 2030. En materia educativa, se destacó la intervención de tres escuelas públicas de la colonia a través del programa «1, 2, 3, por mi escuela», donde la Jefa de Gobierno aseveró que “el mejor espacio público que podemos tener son las escuelas”.

Para fortalecer la protección civil, las viviendas fueron equipadas con detectores de gas diseñados para identificar fugas oportunamente y salvaguardar la vida de los residentes. La mandataria subrayó la importancia de estos dispositivos al revelar que en la Ciudad de México se registran, en promedio, once casos de conato de incendio diariamente.

Finalmente, en el rubro de infraestructura y transporte, se resaltó que continúa el trabajo de sustitución de unidades de Metrobús y RTP por vehículos eléctricos, además de mantener la inversión constante en el Metro, cuyas obras de remodelación integral iniciarán tras concluir las fases actuales. Asimismo, se recordó que se trabaja en la recuperación de los bajo puentes de la Avenida Tlalpan para garantizar que la población cuente con espacios para caminar de manera segura.