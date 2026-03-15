Inicia Pemex programas de formación de 291 médicas y médicos especialistas

Reconoce excelencia académica

La empresa fortalece sus servicios de salud con una inversión de 2 mil 810 mdp para 2026

En el inicio del ciclo académico de residencias médicas en Petróleos Mexicanos (Pemex), 291 médicas y médicos residentes se incorporaron a alguno de los 23 programas de formación, mientras que 283 residentes concluyeron su preparación como especialistas, lo que refleja el fortalecimiento de la enseñanza médica dentro de la institución.

En una ceremonia encabezada por la directora de Administración y Servicios, Marcela Villegas Silva, y el subdirector de Servicios de Salud, Ruy López Ridaura, también se entregaron reconocimientos a la excelencia académica a estudiantes destacados en especialidades como Ginecología y Obstetricia, Medicina Crítica, Cirugía General, Traumatología y Ortopedia, entre otras, lo que reafirma una tradición académica que Pemex mantiene desde 1969, cuando comenzaron los primeros cursos de especialidades médicas en el Hospital Central Norte.

Actualmente, la formación médica en Pemex abarca 13 cursos de especialidad de entrada directa, seis cursos de entrada indirecta (subespecialidades) y cuatro cursos de alta especialidad, al mismo tiempo que se fortalecen los servicios de salud en la institución con una inversión de 2 mil 810 millones de pesos para 2026.

El monto asignado representa una inversión adicional de 2 mil millones con respecto a lo previamente autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, y un incremento del 100 por ciento comparado con lo invertido en 2016.

En el Auditorio 18 de Marzo, Villegas Silva afirmó que Pemex valora profundamente la vocación y trabajo de las y los médicos residentes, porque “la salud de nuestras trabajadoras y trabajadores, así como de sus familias, es una de las responsabilidades más importantes que tenemos como empresa. En esta tarea ustedes desempeñan un papel fundamental”, afirmó.

Apoya Pemex labores de limpieza en playas del sur de Veracruz

En otro tema, Pemex informa que, si bien las recientes evidencias de chapopote detectadas en playas del sur del estado de Veracruz no son atribuibles a operaciones de la empresa pública del Estado, se ha decidido tomar acciones responsables y solidarias en apoyo al medio ambiente y a las comunidades costeras.

Como parte de este compromiso, Pemex contrató a la Compañía Comercializadora y Constructora Maya, a través de la cual se incorporó a 200 pobladores de la región para realizar labores de limpieza en las zonas afectadas: 100 personas de la comunidad de Jicacal, 40 de Playa Linda y 60 de la comunidad de Las Barrillas.

Las acciones contemplan la recolección de hidrocarburo en la franja costera y su traslado a una celda de almacenamiento temporal, así como el apoyo de una embarcación Artabaze tipo Oil Recover, especializada en la recuperación de hidrocarburos en el mar. Asimismo, se mantienen recorridos de vigilancia en las zonas reportadas, sin que hasta el momento se hayan detectado nuevas afectaciones.

Pemex reitera su compromiso con la protección del medio ambiente, la seguridad de las comunidades y la colaboración institucional, actuando con responsabilidad social y transparencia, en coordinación con autoridades y población local.