Celebra Comisión Intersecretarial de Acapulco y Coyuca de Benítez su primera sesión ordinaria

Presentan informes clave sobre la reconstrucción de la región

Con el objetivo de informar los resultados del Programa de Desarrollo Turístico Integral Acapulco Se Transforma Contigo, la Comisión Intersecretarial para la Atención, Reconstrucción y Recuperación Económica de los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez llevó a cabo su Primera Sesión Ordinaria.

El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza resaltó que, a 14 meses de creación, la Comisión tiene resultados visibles, gracias al compromiso de las personas servidoras públicas, en coordinación con los gobiernos estatal y municipal, y el respaldo permanente de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Vamos a darle otro jalón este año para que todo a lo que se comprometió la presidenta, lo cumpla antes de llegar a la mitad del gobierno, antes del trienio, y que podamos decir que sus compromisos con Acapulco están cumplidos al 100 por ciento”, manifestó.

El director de Gestión Estratégica y Enlace Institucional, José Carlos Sandoval Loza, detalló que se logró integrar un catálogo de inmuebles a los que se les dio seguimiento técnico para priorizar las estrategias de inversión.

Asimismo, informó sobre el diseño de una ruta financiera estratégica que vincula esquemas de crédito a través de Sociedades Financieras de Objeto Múltiples (Sofomes) para facilitar la rehabilitación de áreas comunes.

El director de Desarrollo del Fonatur, Rafael Emiliano Azuceno Ramírez, dio a conocer que, a través de Fonatur Infraestructura, se asumieron las funciones de recolección de residuos, barrido de vialidades, limpieza de playa, atención de áreas verdes, imagen urbana, atención a la señalética y al alumbrado de la Bahía de Acapulco. Además de la realización de los primeros senderos Camina Libre, Camina Segura en Acapulco, que abarcan una distancia de 20 kilómetros en su totalidad.

En representación de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, el Oficial Mayor de la Secretaría de Finanzas del estado, Ricardo Salinas Méndez, reiteró el compromiso del gobierno estatal para seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México y con el Fonatur para seguir avanzando con responsabilidad y voluntad de sumar por Acapulco y Coyuca.

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, agradeció el trabajo realizado por Fonatur, como un ejemplo para todo el país, y destacó que al término de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Acapulco será otro.

Por su parte, el presidente municipal de Coyuca de Benítez, Víctor Hugo Catalán Díaz, enfatizó que Fonatur realiza acciones para impulsar la reactivación económica en el municipio, así como labores de bacheo, saneamiento y alumbrado.

Por parte de Conagua, el gerente de Infraestructura de Protección en Ríos y Distritos de Temporal, Julio Alafita Manzanares, precisó que se dio inicio a la construcción de tres nuevos pozos radiales ubicados en el río Papagayo, con lo cual se incrementará la cobertura de la red. Anunció también la construcción del Centro Integral para el Manejo de Residuos y Tratamiento de Agua Miramar, el primer centro de su tipo, donde se tratarán las aguas residuales.

Por parte de la Secretaría de Marina, el almirante Enrique Barney Montalvo, presentó el avance en las obras en el Jardín del Puerto, el Malecón Benito Juárez; y el muelle público de Puerto Marqués.

De la Secretaría de Turismo, el director de Planeación Urbana y Turística, José Gabriel Rosillo Iglesias, informó que, junto al Fonatur, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Economía, han impulsado una agenda de asistencia técnica internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, orientada a fortalecer las capacidades institucionales para la recuperación y transformación de Acapulco.

La directora general de Cohesión Social de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, Irene Gatica Ramírez, informó que como parte del programa “Acapulco se Pinta Contigo” se han transformado cerca de 11 mil 400 fachadas en todo Acapulco.

La subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Marina Núñez Bespalova, destacó la intervención en varios inmuebles que pertenecen al Gobierno del Estado, como el Museo de las Siete Regiones y el Museo de la Máscara, además de que, con el apoyo de Fonatur, volvió a iluminarse el Fuerte de San Diego, uno de los grandes símbolos de Acapulco.

Además, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, se catalogaron 32 inmuebles con valor artístico y arquitectónico en la Bahía Histórica, y junto con Fonatur, se crearon los lineamientos técnicos para su cuidado.

El director de Planeación Urbana y Turística de la Secretaría de Turismo federal, Enrique García Formentí Mendieta, resaltó la participación activa de la Unesco en el Plan Maestro de la Bahía Histórica, como un instrumento rector para la recuperación urbana, cultural y turística de esa zona del Acapulco tradicional.

El titular de la Unidad de Información y Política Turística de la Secretaría de Turismo, Patricio Carezzana, informó que durante el 2025 se invirtieron 45 millones de pesos para la conservación y limpieza de las playas; actualmente, expuso que Fonatur Infraestructura limpia diariamente 91 hectáreas.

Por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México, Óscar Torres Arreola, destacó la restauración de la Laguna Acapulco- Coyuca, que para esto ya se contemplan 30 millones de pesos por parte de la Comisión Nacional Forestal. Subrayó que Fonatur realiza acciones de saneamiento en Playa Manzanillo que presentaban altos niveles de contaminación por residuos de fibra de vidrio, pinturas, solventes, óxido, con una inversión de poco más de 3 millones de pesos.

De la Agencia de Transformación Digital del Gobierno de México, la coordinadora de del Centro de Tecnología Pública, Patricia de Stéfano García , dio cuenta de la simplificación de trámites de catastro, reglamentos y espectáculos, de desarrollo urbano e ingresos de Protección Civil, pasando de 25 a 13 trámites que ya están simplificados, tanto en sus procesos como en los requisitos. Además, informó que se implementó la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones al Municipio de Acapulco, que ya cuenta prácticamente con todos los trámites simplificados.