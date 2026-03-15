El punto de encaje: volver al presente para habitar la experiencia

En distintas tradiciones filosóficas y espirituales de Oriente —como el Budismo, el Hinduismo’ existe una idea central que atraviesa siglos de reflexión sobre la mente humana: la verdadera experiencia de la vida solo ocurre en el momento presente. No en el recuerdo del pasado ni en la anticipación del futuro, sino en el punto exacto donde la conciencia se encuentra con la realidad: el aquí y ahora.

Diversos pensadores de la psicología occidental llegaron a conclusiones similares desde otros lenguajes. El médico y fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, exploró cómo gran parte de la vida psíquica se estructura alrededor de recuerdos, deseos y conflictos que influyen en nuestra percepción del presente. Más tarde, el psiquiatra y psicoanalista Carl Gustav Jung profundizó en la idea de que la mente humana se proyecta constantemente entre memorias, símbolos e imaginaciones, a menudo alejándose de la experiencia inmediata de la realidad.

Aunque sus enfoques fueron distintos, tanto las tradiciones orientales como la psicología moderna coinciden en un punto: la mente humana tiende a desplazarse fuera del presente.

En la vida cotidiana esto suele expresarse de dos maneras muy comunes.

Por un lado, el pensamiento que vuelve una y otra vez al pasado: “qué hubiera pasado si…”. En ese lugar mental, la persona queda atrapada revisando decisiones, errores o posibilidades que ya no pueden modificarse. El pasado, sin embargo, es solo memoria.

Por otro lado, aparece la proyección hacia el futuro: “qué pudiera ocurrir…”. Allí se construyen escenarios imaginarios, expectativas o temores que aún no existen. El futuro, en ese sentido, es una hipótesis.

Entre esos dos movimientos mentales —el hubiera y el pudiera— muchas personas pasan gran parte de su vida psicológica, perdiendo contacto con lo único que verdaderamente está ocurriendo: la experiencia presente.

En algunas corrientes filosóficas y terapéuticas contemporáneas, esta conexión con el momento actual se describe como encontrar el “punto de encaje” de la conciencia: el lugar desde el cual percibimos la vida tal como se manifiesta ahora, sin las distorsiones del miedo, la nostalgia o la anticipación.

Cuando la atención se estabiliza en ese punto, la percepción suele volverse más clara. El cuerpo se relaja, la mente se ordena y la experiencia adquiere una cualidad más directa. No se trata de negar el pasado ni de ignorar el futuro —ambos forman parte de la vida—, sino de reconocer que la acción, la decisión y la vivencia solo pueden ocurrir en el presente.

Las tradiciones meditativas orientales han llamado a este entrenamiento disciplina de la mente. No consiste en eliminar pensamientos, algo prácticamente imposible, sino en aprender a observarlos sin dejar que arrastren la conciencia fuera del momento actual.

Domar los pensamientos, en este sentido, no es una lucha contra la mente, sino un ejercicio de orientación. Cada vez que la atención se pierde en recuerdos o en anticipaciones, existe la posibilidad de regresar al punto simple y concreto de la experiencia: la respiración, el cuerpo, el entorno, la conversación que ocurre ahora.

En una época marcada por la velocidad, la sobreinformación y la ansiedad por el futuro, esta invitación adquiere una relevancia particular. Recuperar el presente no es solo una práctica espiritual; también puede convertirse en una forma de salud mental.

La vida, al final, no sucede en el recuerdo ni en la expectativa.

Sucede aquí, en este instante preciso en el que la realidad se encuentra con nuestra conciencia.

Y es en ese punto —el único verdaderamente habitable— donde cada persona puede reencontrarse con el equilibrio de su propia experiencia.

C O M U N I C A T E

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