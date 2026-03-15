Secretaría de Salud refuerza estrategia para formar más médicos

Protección a las infancias

Se busca mantener el esfuerzo coordinado entre Federación y entidades para fortalecer el sistema sanitario

El fortalecimiento de la formación de personal de salud, la atención integral durante los primeros mil días de vida, el combate a la desnutrición infantil y el control del sarampión fueron los principales temas abordados durante una Primera Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar, encabezada por el secretario de Salud, David Kershenobich, que contó con la participación de autoridades federales y responsables estatales de salud.

El titular de Salud resaltó la necesidad de mantener el esfuerzo coordinado entre la Federación y las entidades para fortalecer el sistema sanitario, particularmente en áreas estratégicas como la formación de recursos humanos, la vacunación y la prevención de enfermedades.

En materia de control del sarampión, David Kershenobich reconoció el trabajo de los estados y del personal de salud, por ello, llamó a mantener las estrategias de vacunación a grupos prioritarios y vigilancia epidemiológica. “Seguimos teniendo casos de sarampión. Quiero agradecer a todas y todos por los esfuerzos que están realizando, pero también es cierto que necesitamos mantener el esfuerzo y continuar vacunando a los grupos prioritarios”, señaló.

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, llamó a las autoridades sanitarias estatales a no bajar la guardia frente al brote de sarampión y mantener una coordinación permanente en la estrategia nacional de vacunación. “El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen. Incluso un solo caso debe generar acciones inmediatas”, afirmó.

Destacó que la estrategia nacional establece lineamientos claros para priorizar la vacunación en niñas y niños de seis meses a 12 años, así como en grupos de riesgo, con el objetivo de cortar la cadena de transmisión.

Otro de los ejes centrales del encuentro fue la presentación del Protocolo Nacional de Atención Médica, enfocado en los primeros mil días de vida, considerado un periodo crítico para el desarrollo físico, cognitivo y emocional de niñas y niños. Esta estrategia, alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, contempla intervenciones que van desde la atención prenatal hasta los primeros dos años de vida, incluyendo suplementación nutricional, vacunación, tamizajes neonatales, lactancia materna y estimulación temprana.

Autoridades del sector salud destacaron que en México se registran entre 1.7 y 1.9 millones de nacimientos cada año, lo que representa cerca de cuatro mil 600 nacimientos diarios, por lo que invertir en esta etapa es clave para reducir la mortalidad materna e infantil y mejorar las condiciones de desarrollo de la población.

En el mismo marco se presentó la estrategia “Nutriendo Futuros Saludables”, orientada a fortalecer la detección y atención de la desnutrición aguda en niñas y niños menores de cinco años.

El programa contempla acciones comunitarias de búsqueda activa en 130 municipios prioritarios del país, con brigadas de salud que realizarán mediciones de peso, talla y perímetro braquial para identificar casos y brindar tratamiento oportuno.

Durante la sesión también se discutieron los retos relacionados con la formación de recursos humanos en salud, particularmente la disponibilidad de campos clínicos para estudiantes y médicos en formación. Representantes estatales señalaron la importancia de planificar de manera estratégica la apertura de plazas de internado y residencias médicas, a fin de garantizar la calidad de la enseñanza y la seguridad de los pacientes.

Al cierre de la reunión, autoridades federales y estatales coincidieron en la importancia de mantener una coordinación estrecha entre instituciones para fortalecer las acciones de prevención, mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud y garantizar una atención más oportuna y equitativa para la población mexicana.